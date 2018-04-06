Поклонская обратилась в ФСБ, так как считает, что арест судна "Норд" – это захват заложников

Из-за ареста украинским судом крымского судна "Норд", опальная депутат Госдумы России Наталья Поклонская заявила, что просит ФСБ и Генпрокуратуру России открыть дело по статье "захват заложника" Уголовного кодекса России.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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"Сегодня украинская преступная власть нагло, цинично выполняет заокеанскую волю своих хозяев и пытается втянуть Россию в открытый конфликт путем массовых похищений и содержания в заложниках наших людей – крымчан. Именно поэтому я обратилась в компетентные органы с просьбой принять процессуальное решение по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 206 УК России: захват заложников – членов экипажа рыболовецкого судна "Норд", – написала Поклонская.

Напомним, в воскресенье, 25 марта украинские пограничники задержали сейнер "Норд" под российским флагом в части украинских вод Азовского моря. Судно было доставлено в порт Бердянска, а против его экипажа возбужден ряд дел.

После этого так называемое ФСБ в аннексированном Крыму возбудило уголовное производство против экипажа корабля украинской Госпогранслужбы за задержание рыболовного сейнера "Норд" и его членов экипажа.