2025 год – время отсчета нового поколения под названием Бета. Этот термин охватит всех, кто появится на свет в период с 2025 по 2039 год. Бета – преемники поколения Альфа, которые рождались с 2010 по 2024 годы.

По данным исследовательской компании McCrindle, к 2035 году представители поколения Бета будут составлять 16% мирового населения. Многие из них, вероятно, доживут до XXII века.

24 Канал рассказывает, что известно о поколении Бета и как оно будет связано с искусственным интеллектом.

Какие еще существуют поколения и как их называют

Компания McCrindle основана социологом Марком Маккриндлом, который известен тем, что именно он ввел термин "поколение Альфа". McCrindle также создала классификацию поколений за последние сто лет:



• поколение Бета: 2025–2039;

• поколение Альфа: 2010–2024;

• поколение Z: 1997–2009;

• миллениалы: 1981–1996;

• поколение X: 1965–1980;

• бэби-бумеры: 1946–1964;

• молчаливое поколение: 1928–1945.

В чем особенность детей Альфа и Бета

Как и их предшественники из поколения Альфа, представители Беты будут расти в мире, где технологии определяют образ жизни. Если Альфу порой называют "детьми iPad" из-за их привязанности к гаджетам, то будущее Беты, по прогнозам McCrindle, будут формировать искусственный интеллект и автоматизация. Однако новое поколение также столкнется со значительными вызовами, такими как климатический кризис и глобальные демографические изменения.

Интересно! Сегодняшние родители детей Альфа уже сталкиваются с проблемами, связанными с влиянием технологий на воспитание. Согласно исследованию Pew Research Center, опубликованному в ноябре 2023 года, каждый пятый школьник, знакомый с ChatGPT, использовал его для обучения.



Эксперты советуют родителям Альфа-детей как можно дольше удерживать их от социальных сетей, которые, по исследованиям, могут негативно влиять на психическое здоровье.

В то же время идея разделения на поколения вызывает сомнения. Президент Pew Research Center Майкл Димок еще в 2019 году отмечал, что эти категории следует рассматривать скорее как инструмент анализа общественных изменений, чем как способ упрощенного объяснения различий между людьми.

Какие угрозы стоят перед "Бетами"

По словам Кейт Чой, профессора социологии из Университета Западного Онтарио, которые приводит CBC, поколения определяются ключевыми историческими событиями. Например, "молчаливое поколение" формировалось во время Второй мировой войны, а миллениалы были последним поколением, рожденным перед началом нового тысячелетия.

Из-за этих событий члены поколения имеют общее культурное понимание или серьезно подвергаются влиянию определенных социальных явлений,

– добавляет Чой.

Кроме исторических событий, на поколения влияют также условия окружающей среды и опыт их родителей. Хотя некоторые демографы утверждают, что категории поколений не всегда идеально подходят для определения групп с разницей в возрасте до 20 лет, они помогают объяснить, как люди формируют мир вокруг себя.

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Мне нравится эта концепция, ведь она рассматривает не только возраст, но и взаимодействие возраста с определенными условиями,

– отмечает Майкл Хаан, демограф и преподаватель того же университета.

Хотя пока неизвестно, какие именно исторические события повлияют на поколение Бета, Хаан и Чой предполагают, что ключевую роль будут играть такие технологии, как искусственный интеллект и автоматизация.

Для поколения Бета ИИ станет неотъемлемой частью их жизни, способом решения проблем и взаимодействия с миром,

– говорит Хаан.

Демограф добавляет, что, в отличие от предыдущих поколений, которые только начинают экспериментировать с ИИ, поколение Бета будет расти с этими технологиями, что станет вызовом для адаптации. "ИИ – это дикий запад", – добавляет он, сравнивая этот этап с первым этапом развития интернета.

Искусственный интеллект и поколение Бета / Коллаж 24 Канала, AI

"Это практически невозможно предсказать, как он будет развиваться и какие меры безопасности нужно внедрить, чтобы избежать катастроф".

Чой отмечает, что опыт поколений миллениалов и Z, которые росли с социальными сетями, повлияет на поведение поколения Бета в интернете.

"Это дети, чьи родители уже имеют значительный опыт использования социальных сетей и понимают как их преимущества, так и риски", – объясняет она. Ученая также добавляет, что многие страны начинают вводить законы для ограничения использования соцсетей несовершеннолетними.

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По мнению Чой, поколение Бета выберет более ограниченный подход к социальным сетям.

Ученая также обращает внимание на то, как родители поколения Бета повлияют на их детство. Из-за низких уровней рождаемости в мире, например в Канаде, где в 2024 году этот показатель составил 1,26%, семьи становятся меньше.

"Это поколение детей, которые с меньшей вероятностью будут иметь братьев и сестер, – отмечает Чой. – Некоторые даже не будут иметь кузенов". Кроме того, поколение миллениалов и Z откладывает рождение детей, поэтому поколение Бета будет иметь старших родителей.

Старшие родители обычно являются более состоятельными и эмоционально подготовленными для воспитания детей, что может стать преимуществом для поколения Бета. В то же время это означает, что эти дети раньше будут сталкиваться с вызовами, связанными с уходом за пожилыми родителями,

– замечает демограф.

Хаан добавляет, что цели жизни поколения Бета могут отличаться, учитывая экономические условия, в которых они будут расти. "Поколение Бета может стать первым, которое уже с детства будет понимать, что владение собственным жильем может быть недостижимым из-за высоких цен на недвижимость", – говорит ученый.

Оба демографа соглашаются, что ключевым вызовом для поколения Бета станет климатический кризис. "Это поколение детей, которое непропорционально пострадает от изменений климата и экстремальных погодных явлений", – отмечает Чой.

Хаан, впрочем, выражает оптимизм, что поколение Бета будет прилагать усилия для борьбы с климатическими изменениями. "Я надеюсь, что это будет одно из первых поколений, которое серьезно воспримет проблему климата и начнет активно работать над ее решением, ведь они почувствуют ее последствия наиболее остро", – добавляет Хаан.

Поколение Бета и технологии

Рожденные в эпоху искусственного интеллекта, представители поколения Бета, вероятно, будут иметь тесную связь с технологиями в повседневной жизни.

Они, вероятно, станут первым поколением, которое будет массово пользоваться автономным транспортом, переносными технологиями для здоровья и виртуальными средами, в которые можно погрузиться, – как стандартными аспектами повседневной жизни,

– говорится в статье McCrindle.

"Рожденные в мире постоянно активных технологий, они будут строить дружеские отношения, получать образование и строить карьеру в эпоху, когда цифровое взаимодействие является нормой", – добавляется в отчете.

Искусственный интеллект и поколение Бета / Коллаж 24 Канала, AI

McCrindle отмечает, что эти дети будут вырастать в условиях, где цифровое взаимодействие станет привычным явлением. Однако родители поколения Бета, преимущественно миллениалы и представители поколения Z, с большей вероятностью будут ограничивать экранное время своих детей, учитывая собственный опыт использования технологий.



Это также поколение, которое столкнется с серьезными общественными вызовами, такими как климатические изменения, демографические сдвиги и быстрая урбанизация.

По мнению исследователей из McCrindle, поколение Бета может стать более экологически сознательным, поскольку будет жить в мире, испытывающем последствия климатических изменений. Их вклад в решение этих проблем может быть определяющим для будущего человечества.

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Относительно быта, исследователь искусственного интеллекта Лэнс Элиот в колонке для Forbes прогнозирует такие условия в течение периода 2025–2039 годов.

В детстве дети Беты будут преимущественно проводить время в школе. ИИ-репетиторы будут широко доступны как во время уроков, так и для помощи с домашними заданиями вечером.

Учителя-люди же будут активно использовать возможности ИИ, который сможет предоставлять персонализированное образование без усталости.

Искусственный интеллект сможет проводить тестирование, оценивать работы и предоставлять индивидуальную обратную связь.

Некоторые считают, что учителя больше сосредоточатся на роли наставников, а не на традиционной модели преподавания, которую знали предыдущие поколения.

Дома поколение Бета также будет взаимодействовать с большим количеством ИИ-помощников. В большинстве домов будут присутствовать умные пылесосы, тостеры, холодильники и другая техника на базе искусственного интеллекта. В сфере здравоохранения будут использоваться устройства, работающие на ИИ, для отслеживания состояния здоровья. Родители будут иметь мгновенный доступ к медицинским диагнозам, полученным с помощью ИИ.

Очевидно, что дети, которые растут с ИИ в смартфонах, умных очках, украшениях и других переносных устройствах, в значительной степени будут зависеть от советов, которые предоставляет ИИ в сфере психического здоровья. Это вызывает вопрос о том, какое влияние это окажет на поколение Бета, акцентирует Элиот.

Ученый также прогнозирует появление общего искусственного интеллекта, который во всех аспектах полностью соответствует человеческому интеллекту – он является неразличимым от человеческого разума, и искусственного суперинтеллекта, превосходящего человеческий интеллект во всех возможных сферах.

Общий ИИ, по мнению Элилота, может заменить учителей, обеспечивая индивидуализированное обучение 24/7. Это может ускорить темпы обучения, сделав поколение Бета наиболее образованным в истории. Однако общество может настаивать на сохранении человеческих учителей для воспитания "человечности".

В экономике такой ИИ может заменить рабочую силу во многих сферах, что приведет к массовым увольнениям. Это повлечет экономические потрясения для родителей поколения Бета. Возможными ответами станут сокращение рабочей недели или введение универсального базового дохода. Есть также риск, что контроль над развитым ИИ захватят государственные режимы, технокорпорации или преступники. Все это может свести на нет преимущества нового типа искусственного интеллекта.

Искусственный суперинтеллект, по мнению Элиота, сможет решить глобальные проблемы человечества, такие как нехватка пищи, изменение климата, изобретение новых лекарств. И даже может вывести на новый уровень межпланетные путешествия. Однако суперинтеллект вообще может стать неконтролируемым и устранить "человеческую угрозу".

Поэтому можно представить, что представители поколения Бета, которые увидят мир в период с 2025 до 2039 года, столкнутся с беспрецедентными изменениями технологического строя. Это создаст как невероятные возможности для прогресса, так и серьезные вызовы для общества будущего.