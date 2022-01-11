Покончивший с собой глава департамента полиции в Казахстане приказал не стрелять по митингующим

Руководитель департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейманов покончил с собой. По информации СМИ, генералу грозил трибунал за приказ не стрелять по демонстрантам.

Правоохранители покинули здание департамента в ночь с 5 на 6 января. Именно в это время на управление совершили атаку участники протестов.

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Риск задеть мирных жителей был очень высоким

С журналистами местные правоохранители общаются исключительно на условиях анонимности. Они утверждают, что в случае стрельбы риск задеть мирных жителей был очень высоким.

В его приказе не было злого умысла, он просто не хотел лишних жертв среди мирного населения, которые скорее всего были бы, если бы мы открыли огонь. Никто не знал, что нападавшие подготовились заранее,

– говорят подчиненные Сулейманова.

Арсенал правоохранителей оказался в руках митингующих

Участники штурма взяли с собой "болгарку", которой и открыли дверь в оружейную комнату. Арсенал полиции оказался в руках митингующих.

11 января в Таразе простились с генералом Сулеймановым. Его тело доставили в Нур-Султан.

Тем временем В Казахстане арестовывают журналистов, освещавших протесты

Что известно о смерти Сулейманова:

По предварительной информации, Сулейманов покончил с жизнью 10 января.

Однако на официальном уровне эту версию не подтверждают.

Также, сообщают СМИ, против Сулейманова ранее возбудили уголовное дело – за его приказ во время демонстраций.

Сулейманов возглавил департамент полиции Жамбылской области в феврале 2020 года.

Смотрите видео о том, как происходили протесты в Казахстане:

Текст публикации телеграмм-канала ORDA:

Начальник Департамента полиции Жамбылской области, покончил с собой, приказал подчиненным не открывать огонь по участникам беспорядков.

Сотрудники правоохранительных органов покинули здание департамента полиции в ночь с 5 на 6 января, когда на управление была совершена атака. Как рассказали полицейские на условиях анонимности спецкорреспонденту Orda.kz Исламбеку Дастану, при открытых столкновениях риск задеть мирных жителей во время перестрелки был слишком высок.

Подчиненные рассказывают, что участники беспорядков заранее взяли с собой "болгарки", с помощью которых они вскрыли металлическую дверь в оружейную комнату. Арсенал полицейских оказался в руках злоумышленников.