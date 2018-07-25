"Покопались в загашнике и нашли черную метку": каких мэров держат на крючке силовики Порошенко

Одесса, Харьков, Днепр – крупные областные центры с миллионами избирателей. Перед президентскими выборами подконтрольные Петру Порошенко силовые ведомства Украины активизировались, а значит – будут готовы применить компромат на мэров, влиятельных лиц в "своих" городах, если те будут делать ставку не на того кандидата в президенты, на которого им укажут.

Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал журналист Дмитрий Гнап.

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Он рассказал, что мэра Одессы подозревают не только в том, что он имеет российский паспорт, но и в участии в коррупционных схемах. Но Геннадий Труханов знает, что может лишиться такой поддержки со стороны действующего главы государства, если даст понять, что он ставит на другого кандидата на президентских выборах.

По словам Гнапа, такая же ситуация и в Харькове, где городской голова Геннадий Кернес фигурирует в целом ряде уголовных производств за коррупцию. Если возникнет такая потребность, такие дела будут переданы в суд и харьковскому мэру официально будут объявлены обвинения.



Сложней всего было подобраться к мэру Днепра Борису Филатову

Журналист добавил, что труднее всего Генпрокуратуре и СБУ было с мэром Днепра – Борисом Филатовым. Но силовики "покопались в загашнике" и нашли "черную метку" для днепровского городского головы, объявив подозрение его доверенному лицу – советнику Чорнобуку.

По его мнению, уголовные производства нынешняя власть использует не ради достижения справедливости, а лишь для усиления своего контроля перед выборами.

Видео полного выпуска видеоблога "Право на правду" за 25 июля 2018