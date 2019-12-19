Покорить Эверест и не погибнуть: потрясающие факты о первом восхождении на вершину

Каждый профессиональный альпинист мечтает покорить самую высокую гору на Земле, несмотря на все опасности, которые подстерегают их во время этого нелегкого восхождения. На вершине мира хотел бы оказаться практически каждый из нас, однако удается это не всем.

Первое восхождение на Эверест было в 1852 году. Двое британских геодезистов заявили, что нашли самую высокую гору в мире. Речь шла об Эвересте – вершине, которая расположена в Гималаях на границе Китая и Непала.

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Впоследствии выяснилось, что до их прихода местные вершине дали название – Джомолунгма, что в тибетском диалекте означало "Богиня Мать Мира". На протяжении многих лет неизведанная до сих пор гора манила альпинистов, каждый из которых хотел быть первопроходцем.



Высота Эвереста составляет 8848,43 метра над уровнем моря

Десятки запланированных экспедиций заканчивались фиаско, часто со смертельными случаями. Кто-то срывался и падал, другие не выдерживали нагрузки или температурных изменений, которые уходят на подъеме критических для человека отметок. Многие из них просто пропадали без вести.

Об участниках первой экспедиции на Эверест

Совершить удачное восхождение удалось аж через 100 лет после огласки об открытии вершины. Участников для запланированной экспедиции тщательно подбирали. Большинство из них были гражданами Великобритании. Руководителем избрали альпиниста и полковника Британской армии Джона Ханта.

Кроме него, в экспедиции принимали участие еще 14 покорителей вершин, среди которых были врачи, проводники и геолог. Вместе с ними отправился и корреспондент лондонской газеты The Times, который планировал первым написать об успешном подъеме.



Руководитель экспедиции Джон Хант

Всего организованный поход насчитывал 400 человек. Среди них и сотни носителей, задачей которых было транспортировать собственноручно снаряжение и еду, а также местные шерпы, которыми руководил Тэнцинг Норгей. Для последнего – это была уже шестая попытка восхождения на Джомолунгму.

Как происходило восхождение

Подъем на вершину продвигался очень медленно. Важным фактором для прибывших членов экспедиции была акклиматизация. Поэтому первая половина группы вышла из Катманду 10 марта 1953 года, на следующий день в путь отправились остальные. 26 и 27 марта группы добрались в село Тенгбоче.

Для успешного восхождения необходимо было обустроить целую серию горных лагерей, которые бы располагались на разных высотах. Поэтому 12 апреля на высоте 5460 метров разбили первый базовый лагерь.



Так сейчас выглядит базовый лагерь Эвереста

Следующая остановка была обустроена на высоте 5910 метров 22 апреля. Еще спустя почти 150 метров у верхней части ледника Кхумбу разбили третий лагерь. Следующие три прибежища организовывали поочередно вплоть до 4 мая. Последний из них был на высоте 7010 метров.

Первая из двух пар альпинистов, которых отобрал Хант, начала восхождение 26 мая. Она удачно поднялась на Южную вершину, которая расположена всего в 100 метрах от главной, однако была вынуждена вернуться. Восходители были полностью истощены и имели проблемы с кислородными масками.

Кому удалось осуществить удачную попытку

На следующий день в тяжелую дорогу отправилась вторая пара – это были новозеландский альпинист Эдмунд Хиллари и непальский шерп Тенцинг Норгей. Именно им улыбнулась удача.



Эдмунд Хиллари и Тэнцинг Норгей

Эверест покорился отчаянным искателям приключений 29 мая в 11:30. Несмотря на критичную изможденность и жгучий холод, мужчины ненадолго задержались на вершине для того, чтобы сделать снимки и закопать в снегу конфеты и крестики.

Корреспондент, который участвовал в этой экспедиции, в то время находился в базовом лагере. Известие об успешном восхождении он получил на следующий день, поэтому поспешил поделиться им с миром. Его сообщение дошло в Лондон 2 июня, в стране происходила коронация королевы Елизаветы II.

Через несколько дней, когда группа вернулась в Катманду, они узнали, что королева присвоила Эдмунду Хиллари и Джону Ханту звание рыцарей. В июле того же года по приказу королевы отметили и достижения Тэнцинга Норгея – его наградили Медалью Георга.



Эдмунд Хиллари и Тэнцинг Норгей

Известие о покорении Эвереста облетело весь мир. Желающих повторить успех альпинистов становилось все больше.

Какие опасности связаны с восхождением

На сегодня на вершине побывало более трех тысяч вокорителей вершин. Однако многие из организованных экспедиций завершаются смертями. Более 200 тел остались на склонах горы навсегда, ведь спустить умершего вниз практически невозможно.

Некоторые из них даже служат своеобразными маркировками маршрута для преемников. Каждый, кто решил покорить вершину мира, сознательно идет на жертвы, ведь всегда существует риск не вернуться.



Очередь на Эверест, 2019 год

Восходители во время подъема часто резко теряют вес, отмораживают конечности, иногда от истощения наступает смерть. Но смельчаков становится все больше.

Такое опасное развлечение уже стало коммерческой аттракцией для обоих государств, на границе которых расположена гора. Индивидуальная попытка подъема может обойтись туристу в 70 тысяч долларов, позволить восхождение может себе далеко не каждый.

Несмотря на это, любые риски и сложности не отбивают жажду у альпинистов. Кое-кто совершает восхождение и по несколько раз. А в сезон экспедиций на склонах даже образуются очереди.

Отметим, что на протяжении весеннего сезона 2019 года во время восхождения на Эверест погибли или пропали без вести 11 альпинистов. Поэтому в правительстве Непала решили ужесточить правила выдачи разрешений на восхождение на эту гору и другие вершины Гималаев.

Почему из-за очередей на Эверест гибнут люди?

Прежде чем выйти на финальный отрезок пути до вершины, альпинисты вынуждены проводить время в очереди на пронизывающем ветру. На это уходит от 20 минут до полутора часов. Очереди вызваны тем, что в этом сезоне погодные условия оказались хуже, чем обычно. У большого количества альпинистов оказалось значительно меньше времени для восхождения. Это и вызвало длинные очереди и пробки на самых трудных для подъема участках маршрута, из-за чего люди подвергаются воздействию смертельно опасных атмосферных условий дольше, чем планировали.