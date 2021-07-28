Об этом сообщили в сети 28 июля. Также обнародовали фото из жилого массива "Победа", где это случилось.

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Красили все, что могли

На некоторых авто краска почти не заметна. Но есть и те, на которых хорошо видны красные полосы.

Вероятно, злоумышленники брызгали краской из баллончика. Об этом свидетельствуют характерные для аэрозольной краски следы.

Следует отметить, что "украшали" хулиганы не только корпуса авто. В частности, у белой Honda также закрашена часть номера.

Это уже не первый раз

Издание 056.ua сообщает, что ранее уже был аналогичный случай.

Точно так же разрисовали автомобили 11 мая.

Это было в другом дворе. Тогда повредили транспорт также на жилом массиве "Победа".



Разрисованные автомобили в Днепре / Фото телеграм-канала "Ху**ый Днепр"

Обратите внимание! 13 мая сообщили, что в центре Днепра посреди ночи 5 подростков били ногами автомобили. Также они срывали с них номерные знаки. Это получило огласку, поскольку хулиганов сняла камера наблюдения.