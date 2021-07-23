В Одессе может обвалиться набережная: покрылась трещинами и ямами – видео

После потопа, который случился в Одессе 22 июля, на 10 станции Большого фонтана начала проседать дорожка. На видео с места видно, что там сможет проехать далеко не каждый транспорт.

Об этом сообщили 23 июля. Сейчас грунт в этом месте остановился, однако риск обвала участка достаточно высок.

Тоже о непогоде Образовался опасный провал: почему обвалилась набережная в Днепре – видео

Перекрыли для авто

На видео видно, что там вся дорожка покрыта трещинами. Где-то они очень маленькие, а кое-где довольно широкие.

Также благодаря тени заметно, что ямы там достаточно глубокие. Сейчас движение автомобилей в этом месте запрещено. Однако пешком пока ходить можно.

Место, где проседает асфальт в Одессе: видео телеграма "7 Канал"

Основное о потопе в Одессе