В Одессе может обвалиться набережная: покрылась трещинами и ямами – видео
23 июля 2021 , 14:37Читати новину українською
Источник:телеграм "7 канала"
После потопа, который случился в Одессе 22 июля, на 10 станции Большого фонтана начала проседать дорожка. На видео с места видно, что там сможет проехать далеко не каждый транспорт.
Об этом сообщили 23 июля. Сейчас грунт в этом месте остановился, однако риск обвала участка достаточно высок.
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Перекрыли для авто
На видео видно, что там вся дорожка покрыта трещинами. Где-то они очень маленькие, а кое-где довольно широкие.
Также благодаря тени заметно, что ямы там достаточно глубокие. Сейчас движение автомобилей в этом месте запрещено. Однако пешком пока ходить можно.
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Основное о потопе в Одессе
- Ночью 22 июля в Одессе выпало рекордное количество осадков.
- В ГСЧС сообщили, что речь идет о 80% месячной нормы.
- Затопило дороги, дома, а также было обрушение стен и падение деревьев.
- Из-за плохой видимости отменили многие авиарейсы.
- Там перестали ездить троллейбусы и часть маршруток.
- Спасателям пришлось эвакуировать и спасать более 30 человек.
- На улице Черноморского казачества застряла маршрутка с пассажирами.
- Впоследствии обнародовали видео, где, вероятно, унесло потоком в море человека.