Покупать газ у Путина — это то же самое, что оплачивать его оружие, – премьер-министр Польши

Своей агрессией в мире Россия демонстрирует, что стремится восстановить империю, поэтому нужно быть бдительными перед этой угрозой и беречь трансатлантическое единство.

Об этом сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает "Укринформ", добавив, что нынешняя ситуация кардинально отличается от времен угрозы миру со стороны СССР, поскольку "сейчас есть новые сверхдержавы, которые набирают мощность. Китай, Индия, Соединенные Штаты Америки. Относительная мощность России значительно слабее".

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По словам Моравецкого, существует существенное расхождение между осознанием российской угрозы в Восточной и Западной Европе. И хотя российская агрессия в Украине изменила отношение к Кремлю также в западноевропейских столицах, некоторые страны все равно игнорируют реальные вызовы безопасности со стороны России.

Например, Германия строит второй газопровод из России, Северный поток 2. На самом деле, это просто финансирование оружия для мистера Путина. Платить за российский газ – это платить за российское оружие,

– отметил польский политик.

Матеуш Моравецкий подчеркнул, что потребности в покупке российского газа не существует, поскольку в Европе достаточно LNG-терминалов для импорта газа из Алжира, Норвегии и США. По его словам, общий объем такого импорта может составлять 180 миллионов кубометров, и это именно столько, сколько нужно сейчас Европе. И именно такой объем Европа сейчас импортирует из России.

Мы могли бы быть более независимыми от российского газа. Но на это не хватает политической воли. Так, как сделала это Польша – ведь мы строим газопровод в Норвегию и успешно построили LNG-терминалы для закупки американского газа из Катара. Мы на пути к независимости. Поскольку именно благодаря газу мистер Путин финансирует свою армию,

– подытожил Моравецкий.

Что такое "Северный поток-2"? Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух нитей газопровода общей мощностью в 55 миллиарда кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. "Северный поток-2" начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и пролегает между странами Балтии, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Грейсфальде. В общем – 1230 километров. Уже построено примерно 978 километров.





Где проходит "Северный поток-2"



Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Специалисты убеждают, что с точки зрения доходности – это вообще не выгодный проект. Кроме того, существуют утверждения, что появление "Северного потока-2" увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. К слову, Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.