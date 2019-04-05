Покупатель в ожидании, как и цены на квартиры, – эксперт о влиянии выборов на рынок недвижимости

Подскочат ли цены на жилье после президентских выборов? Чего ждать от рынка недвижимости и какие тенденции он демонстрирует сейчас?

Об этом Недвижимость 24 расспрашивала у профильных специалистов. Эксперт информационно-аналитического портала о недвижимости 3m2 Виктория Берещак советует прежде всего отделить личные эмоции от бизнес-процессов.

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Специалист отмечает, что с момента, когда нынешний лидер президентской гонки шоумен Владимир Зеленский объявил о своем намерении баллотироваться в президенты прошло более трех месяцев и за это время рынок жилья в Украине остается стабильным и прогнозируемым.

Некоторое затишье наблюдается лишь на определенных объектах – речь идет в основном о тех, что находятся на начальной стадии строительства.

Сейчас речь может идти лишь о том, что покупателю нужно жилье, а строителям – возможность развивать свой бизнес, строить больше и качественнее,

– отмечает специалист.

В период выборов покупатели всегда находятся в состоянии ожидания – они мониторят курс валют, цены на жилье и пытаются самостоятельно определить рациональные факторы, которые влияют на рынок.

В режиме ожидания сейчас находятся и цены на жилье в некоторых городах. Например, средняя цена квадратного метра в новостройках Львова уже более полугода держится на уровне 15 900 гривен за квадрат.

Стабильность демонстрирует и рынок недвижимости Киева – уже второй месяц подряд средняя цена квадратного метра в новостройках составляет 23 тысячи гривен.

Цены в новостройках Львова уже полгода остаются стабильными

Чего ожидать после выборов?

По прогнозам екперта, независимо от того, кто станет следующим президентом Украины, значительных потрясений от рынка недвижимости ожидать не стоит.

Цены на квадратные метры будут изменяться примерно на 1-3%, но это связано с объективными факторами, такими как инфляция и сезонное повышение цен.

Виктория Берещак резюмирует, что промежуточные результаты выборов вряд ли способны поколебать конфигурацию на рынке строительства жилья, а после 21 апреля важно продолжить реформы, которые касаются и рынка недвижимости.

Если Украина по-настоящему стремится войти в ЕС, построить у себя цивилизованный рынок недвижимости, то независимо от персоналий во власти, реформы должны продолжаться с большей интенсивностью,

– подытожила специалист.

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