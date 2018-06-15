Покупатели против мошенников: как отстоять свои права у продавцов и сервисов

Каких только схем не придумывают современные мошенники. Причем они не "стоят" где-то за углом или в темной подворотне – мошенники прекрасно прижились среди недобросовестных продавцов и работников сервисных служб. Но управа на них есть.

С точки зрения закона о защите прав потребителей рекомендации предоставили юрист АО "Коннов и Созановский" Андрей Никоненко и заместитель руководителя юридического департамента корпорации "Биосфера" Ирина Голуб.

Если товар оказывается краденым

История: В магазине вы приобрели товар, в том числе – планшет, мобильный телефон и прочее. Дома при попытке регистрации обнаружили, что товар краденый.

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Чтобы не попасть в "историю": проверяйте наличие полного комплекта документов на товар, соответствующей заводской упаковки, сверяйте серийный номер мобильного устройства с указанным в документах. На сайте Украинского государственного центра радиочастот по коду IMEI можно проверить – официально ли был ввезен этот телефон в Украину и занесен импортерами в Базу данных.

Как действовать, если попал: если покупатель узнал о факте ворованного товара не от досудебного расследования, а, например, при попытке регистрации товара на сайте производителя (Amazon, Apple и тому подобное), то такой товар может считаться таким, который имеет существенные недостатки, и в соответствии со статьей 8 Закона Украины "О защите прав потребителей" покупатель имеет право вернуть товар и требовать от магазина возврата уплаченных за товар денег. Однако не исключено, что магазин будет возражать и заявит, что покупатель сам сообщил производителю о похищении товара. Чтобы такие аргументы не стали препятствием для реализации покупателем своих прав, покупатель должен иметь доказательства того, что товар заявлен как похищенный до его продажи магазином.

Если покупатель приобрел краденый товар, и его изъято органами досудебного расследования, необходимо обращаться в магазин с требованиями о возмещении убытков, нанесенных ему продажей краденого товара.

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Пошагово:

1. Обратиться с письменной претензией к субъекту хозяйствования, у которого был приобретен товар. В претензии нужно указать наименование приобретенного товара, дату, место и обстоятельства приобретения, четко изложить свои требования. К претензии обязательно нужно приложить копию расчетного документа, подтверждающего факт приобретения товара – квитанцию, товарный или кассовый чек, а в отношении товара, на который установлен гарантийный срок – также техническый паспорт или другой документ, что его заменяет, с пометкой о дате продажи.

2. Обратиться с жалобой в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и ее территориальные органы. В жалобе необходимо изложить обстоятельства совершения покупки и приложить к ней копию обращения к субъекту хозяйствования, копии расчетного и гарантийного документов. На сайте Держпродспоживслужбы есть консультативный раздел, в котором потребитель, чьи права нарушены, может почитать рекомендации и инструкции к действию, найти образец жалобы и составить ее самостоятельно, без помощи юриста.

3. Обращение в полицию с соответствующим заявлением.

Если ваш "неработающий" гаджет передали постороннему лицу

История: У вас сломалось устройство, вы относите его на ремонт в сервисный центр. Там вам говорят, что устройство не подлежит ремонту и его нужно утилизировать. Со временем вас начинает шантажировать постороннее лицо, угрожая распространить вашу личную информацию, которая была на устройстве, и требуя деньги или другие ценности.

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Чтобы не попасть в "историю": обращаться только в сертифицированные производителем сервисы. Перечень таких обычно есть на сайте производителя. В не сертифицированных сервисах все зависит от личных качеств людей, которые там работают. Если вам сказали, что ваше устройство "невозможно восстановить" – не отдавайте его, заберите домой, особенно если относились достаточно легкомысленно к защите данных на нем.

Как действовать, если попал: юристы рекомендуют обратиться к Национальной полиции с заявлением о возбуждении уголовного производства по статьям 182 ("Нарушение неприкосновенности частной жизни") и 189 Уголовного кодекса Украины ("Вымогательство"). Полиция имеет необходимые полномочия для выяснения того, как гаджет попал в руки шантажистов. А уже имея на руках доказательства того, что гаджет был продан сервисом, покупатель может обращаться к сервису с имущественными требованиями о возмещении убытков.

Если товар не устраивает

История: в магазине вам демонстрируют рабочий гаджет, вроде все нормально, вы его покупаете, а дома оказывается, что устройство имеет кучу замечаний – не работает виброзвонок, не подключается мобильный интернет на одной из сим-карт и тому подобное.

Примерами таких историй полны соцсети. Скорее всего, каждый еще и лично или через знакомых сталкивался с такими случаями. По крайней мере, у автора среди знакомых – не один подобный случай.

Чтобы не попасть в "историю": проверяйте все необходимые функции устройства перед покупкой, консультант магазина должен это сделать. И не обращайте внимание, если за вами "шикает" недовольная очередь – вы имеете право на проверку товара, за который заплатите честно заработанными деньгами.

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Как действовать, если попал: Согласно статье 9 Закона Украины "О защите прав потребителей", потребитель имеет право обменять в течение 14 дней непродовольственный товар надлежащего качества (то есть без дефектов) на аналогичный у продавца, у которого он был приобретен, если товар не удовлетворил его за формой, габаритами, фасоном, цветом, размером или по другим причинам не может быть им использован по назначению. Обмен товара надлежащего качества производится, если он не использовался и если сохранен его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, бирки, а также расчетный документ. Если такого же товара нет в наличии – можно заменить его на аналогичный или подобный с перерасчетом цены, расторгнуть договор купли-продажи и вернуть уплаченные за товар деньги, либо дождаться, когда в магазине появится такой же товар, о чем продавец должен проинформировать покупателя в день поступления товара.

Таким образом, если вы купили и не использовали товар по назначению, а после покупки поняли, что этот товар вас не устраивает и хотите обменять его на другой, продавец не имеет права отказать вам в обмене. Главное – не пытайтесь ремонтировать "глюки" гаджета самостоятельно, не нарушайте пломбы и целостность товара, а сразу обращайтесь к продавцу с чеком и требуйте обмен.

Иначе – статьей 17 Закона Украины "О защите прав потребителей" предусмотрено, что когда во время гарантийного срока необходимо определить причины потери качества продукции, продавец (магазин) обязан в трехдневный срок с дня получения от потребителя письменного согласия организовать проведение экспертизы продукции. Экспертиза проводится за счет продавца. Если в выводах экспертизы будет доказано, что недостатки возникли после передачи продукции потребителю вследствие нарушения им установленных правил использования, хранения или транспортировки или действий третьих лиц, требования потребителя не подлежат удовлетворению, а потребитель обязан возместить продавцу расходы на проведение экспертизы.

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