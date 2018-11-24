Покусанная рука и суета за ухо: видео драки дня в НХЛ

В матче НХЛ между "Сан-Хосе" и "Ванкувером" подрались два хоккеиста. Однако на этот раз драка хоккеистов оказалась несколько непривычной.

Драка случилась уже в третьем периоде, когда "Сан-Хосе" выигрывал 4:0. Читайте также: "Монреаль" установил рекорд НХЛ, забросив две шайбы подряд с разницей в две секунды: видео Сошлись нападающий "Ванкувера" Антуан Руссель и защитник "Сан-Хосе" Марк-Эдуард Власик. Когда их пытались растянуть, последний схватил соперника за ухо. Руссель же не стерпел такого, и укусил за руку оппонента. Видео драки в НХЛ