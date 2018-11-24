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      Покусанная рука и суета за ухо: видео драки дня в НХЛ

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      Покусанная рука и суета за ухо: видео драки дня в НХЛ

      В матче НХЛ между "Сан-Хосе" и "Ванкувером" подрались два хоккеиста. Однако на этот раз драка хоккеистов оказалась несколько непривычной.

      Драка случилась уже в третьем периоде, когда "Сан-Хосе" выигрывал 4:0.

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      Сошлись нападающий "Ванкувера" Антуан Руссель и защитник "Сан-Хосе" Марк-Эдуард Власик. Когда их пытались растянуть, последний схватил соперника за ухо. Руссель же не стерпел такого, и укусил за руку оппонента.

      Видео драки в НХЛ

       

      Теги: Спорт Хоккей
      Источник: 24 Канал
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