Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Dennik N.

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Новые кадры покушения на Роберта Фицо

Финский телеканал YLE снял 50-минутную документалку о Словакии, в котором появились кадры, которые показывают покушение на премьера Фицо в мае прошлого года с нового ракурса.

На опубликованном видео видно весь ход инцидента: от первых выстрелов в словацкого политика, до закрытия дверей автомобиля, куда охрана Фицо загрузила раненого премьера.

Покушение на словацкого премьера Роберта Фицо: смотрите видео

Кадры покушения финская телекомпания получила от директора регионального телевидения Приевидзы. Оператор регионального канала находилась всего в нескольких метрах от места стрельбы.

Заметим, что подозреваемого задержали сразу – им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. По словам мужчины, мотивом покушения стало отсутствие согласия с политикой правительства.

По информации СМИ, Цинтула стрелял в Фицо из короткоствольного пулевого ружья, которым владел на законных основаниях. Мужчину отправили под стражу, ему грозит пожизненное заключение.