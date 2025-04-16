"Власть пиарится": подозреваемый в покушении на Синегубова не признает свою вину

55-летний Александр, которого подозревают в покушении на Олега Синегубова, не прячет лицо от камер. Но вину не признает. С ним пообщались журналисты Суспильного.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что говорит мужчина, которого подозревают в покушении на Синегубова

Слушание дела по существу будет закрытым для СМИ. 16 апреля в Харькове состоялись слушания по убийству украинского военного, покушениям на руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова и руководителя Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко.

Подозреваемый заявил, что его фамилия – Бессмертных. Он якобы имеет российское гражданство, а на украинском не говорит, не пишет и не читает. Однако прокуратура выступила против предоставления подсудимому переводчика.

К тому же обвинение имеет данные, что у Бессмертных был украинский паспорт на другую фамилию. А от гражданства Украины Александр не отказывался.

Мужчина родился в Евпатории и воевал в Афганистане. На допросах говорил, что люто ненавидит Украину и "хочет заехать на танке в Харьков".

Начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов говорил, что мужчину завербовала Пятая служба ФСБ и он гордился этим. Но теперь Александр все опровергает.

Я ничего не признаю. Ничего не признаю, потому что я ничего из этого не делал. Это все пиар власти, которая хочет получить какие-то бонусы, плюсы, премии себе. Поэтому это все мелочи. Там есть оперативник, который возил мне передачки, вещи, чтобы я давал показания, которые были нужны им для того, чтобы поднять свой уровень на этих делах. (...) Никого я не поддерживал и никогда не буду поддерживать. Все это выдумка, кто-то поднял на этом хорошие деньги, премии и звезды на погонах. Так называемая украинская пиар-кампания.

Ранее мы писали, как именно подозреваемый планировал убить Олега Синегубова.