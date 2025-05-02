Активиста ранило. Его впоследствии прооперировали. Пуля прошла навылет, не задев ничего важного. На сегодня жизни волонтера угрозы нет, передает 24 Канал.

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Злоумышленницы будут выбирать предупреждение

Стрелявшую в Стерненко женщину задержали на месте преступления. По данным СМИ, она снимала квартиру в том же жилом комплексе, что и активист. Злоумышленницы заказали убийство волонтера российские спецслужбы. За эту "задачу" она получила деньги.

Нападавшая – 1979 года рождения родом из Одесской области, но была зарегистрирована и проживала в Киеве.

2 мая задержанной сообщили о подозрении по фактам государственной измены и покушения на убийство. Сегодня ей также будут выбирать меру пресечения.

Сам волонтер отреагировал на событие в телеграмм-канале.

Мрази, которая вчера пыталась меня убить, сообщили о подозрении в преднамеренном убийстве и государственной измене,

– написал Стерненко.

Также он пообещал провести стрим и рассказать больше деталей.