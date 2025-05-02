Покушение на Стерненко: нападавшей сообщили о подозрении, ей будут избирать меру пресечения

1 мая на волонтера и общественного активиста Сергея Стерненко напали. Неизвестная женщина открыла огонь по нему из огнестрельного короткоствольного оружия.

Активиста ранило. Его впоследствии прооперировали. Пуля прошла навылет, не задев ничего важного. На сегодня жизни волонтера угрозы нет, передает 24 Канал.

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Злоумышленницы будут выбирать предупреждение

Стрелявшую в Стерненко женщину задержали на месте преступления. По данным СМИ, она снимала квартиру в том же жилом комплексе, что и активист. Злоумышленницы заказали убийство волонтера российские спецслужбы. За эту "задачу" она получила деньги.

Нападавшая – 1979 года рождения родом из Одесской области, но была зарегистрирована и проживала в Киеве.

2 мая задержанной сообщили о подозрении по фактам государственной измены и покушения на убийство. Сегодня ей также будут выбирать меру пресечения.

Сам волонтер отреагировал на событие в телеграмм-канале.

Мрази, которая вчера пыталась меня убить, сообщили о подозрении в преднамеренном убийстве и государственной измене,

– написал Стерненко.

Также он пообещал провести стрим и рассказать больше деталей.