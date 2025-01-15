Об этом Масуд Пезешкиан заявил во вторник, 14 января, в интервью NBC News, передает 24 Канал. По его словам, Иран не намеревался убить Трампа во время прошлогодней избирательной кампании в США и не планирует этого в будущем.

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Между странами до сих пор напряженные отношения

Интересно, что это первое интервью иранского президента иностранным СМИ после выборов в США. Пезешкиан считает обвинения в планировании покушения на американского лидера "продвижением иранофобии".

Это еще одна из тех схем, которые Израиль и другие страны разрабатывают для продвижения иранофобии. (...) Иран никогда не пытался и не планирует никого убивать. По крайней мере, насколько мне известно,

– сказал президент Ирана.

Ранее в Министерстве юстиции США рассказали о планах убить Трампа – 51-летний уроженец Ирана Фархад Шакери вместе с двумя американцами якобы готовил нападение на критиков иранского правительства.

Тогда же, в ноябре 2024 года, Иран уже отрицал обвинения, называя их "полностью безосновательными". Тегеран заявил, что подобная риторика может указывать на "злонамеренный заговор", целью которого является дальнейшее обострение отношений между странами.

Как пишет NBC News, во время первого президентского срока Трампа напряженность в отношениях между США и Ираном значительно возросла. В 2018 году он вывел США из ядерной сделки 2015 года, которая ограничивала ядерную программу Ирана в обмен на ослабление экономических санкций.

В январе 2020 года по приказу Трампа американские военные убили генерала Касема Сулеймани, что для Ирана стало потерей национального масштаба.