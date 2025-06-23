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Как россияне готовили покушения на Зеленского, Малюка и Буданова

Василий Малюк сообщил, что Управление государственной охраны должно "охранять топов в этой стране и это их функционал". Но люди из УГО готовили покушение на президента.

Они подыскивали людей и должны были это реализовать во время его (Зеленского – 24 Канал) перехода на территории Офиса Президента Украины. Вместе с ним был задержан другой полковник. Работали они на ФСБ РФ, а именно на пятую службу. В то время ее возглавлял генерал-лейтенант Беседа. Кстати, после этого провала его Путин снял, он остался советником в системе ФСБ,

– рассказал Василий Малюк.

Глава СБУ признался: почти два года, по сути с начала войны, работники Службы работали, чтобы предотвратить покушение на президента. Они осуществили мощное агентурно-техническое проникновение в российскую группу.



Кроме покушения на Зеленского, оккупанты хотели убить самого Малюка и Буданова. Но им не удалось это сделать.

Россияне готовили еще одно покушение на Зеленского. Его должны были осуществить в Польше в 2024 году.

"Военный пенсионер, поляк, которого вербовали десятки лет назад и он свято верил в советскую идею и вынашивал намерение сквозь годы. Поэтому, его – эту "консерву" – активизировали. Задача была: физическое устранение президента Зеленского в аэропорту Жешув. Рассматривалось несколько вариантов. Один из них – это был FPV-дрон, другой – это снайперский комплекс", – привел детали Малюк.

СБУ и польское Агентство собственной безопасности задержали завербованного преступника.