Хотел помочь убить Зеленского: в Польше судят гражданина, который работал на Россию

В апреле 2024 года в Польше задержали мужчину, который очень хотел работать на военную разведку страну-агрессора. Он самостоятельно связался с оккупантами и предложил им свои услуги.

Обвиняемый предложил собирать и передавать Москве информацию о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка на территории Польши. Это должно было, среди прочего, помочь россиянам спланировать возможное покушение на жизнь Зеленского во время его пребывания в этой стране, передает 24 Канал.

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Над агентом оккупантов будет суд

Благодаря скоординированной работе польских и украинских правоохранителей удалось собрать доказательства в отношении агента спецслужб России, идентифицировать и задержать его на территории Польши.

Польская прокуратура предъявила задержанному обвинения в готовности действовать в пользу иностранной спецслужбы.

Как рассказали в Офисе генпрокурора, теперь злоумышленник предстанет перед судом.

Напомним, что в мае 2024 года СБУ разоблачила сеть агентов ФСБ России, которые готовили убийство Зеленского и других высокопоставленных чиновников. Двое полковников УГО получили подозрение в государственной измене за сотрудничество с агентами ФСБ.

Агенты ФСБ должны были найти исполнителей среди приближенных к президенту военных, которые могли бы взять Зеленского в заложники, а уже после – убить.

К слову, сам украинский лидер рассказал, что во время одной из попыток покушения на его жизнь погибли люди из Офиса президента.