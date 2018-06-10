Покушение на Бабченко: скоро станет известнен куратор организатора из украинских спецслужб

Адвокат подозреваемого в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко – бизнесмена Бориса Германа – Евгений Солодко пообещал, что 11 июня раскроет личность сотрудника украинских спецслужб, к которому якобы обратился его подзащитный сразу после получения заказа из России на ряд убийств в Украине.

Об этом Солодко заявил в эфире "Громадского радио".

Адвокат Германа отметил, что работник спецслужб, личность которого он планирует раскрыть, давно знаком с его подзащитным. Имя этого спецслужащего – Дмитрий.

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После того, как список (лиц, которых было заказано убить, – ред.) был передан Дмитрию, ситуация немного успокоилась. Потом Дмитрий сказал, что убийства не будет, и что он сам эту ситуацию локализует,

– рассказал адвокат Германа.

"И Боря совершенно спокойно собирался 30 мая вылететь в Италию и вернуться 1 июня. Следствие это подтверждает, поскольку обратный билет был найден, его выдвигали суду. Борис был уверен, что с Бабченко ничего не произойдет, никуда бежать он не собирался", – заверил защитник подозреваемого в организации покушения на Бабченко.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.



В Киеве задержали вероятного организатора покушения на Бабченко – Бориса Германа. Суд избрал Герману меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.