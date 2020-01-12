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      Покушение на депутата Соболева: чиновник написал заявление об угрозах

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      Депутат Соболев с женой заявляют, что им угрожают / nashkiev.ua

      Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев и его жена Инна обратились в прокуратуру с заявлением об угрозах. Напомним, что в прошлом году на супругов совершили покушение, в результате которого погиб их трехлетний сын.

      Соболевы убеждают, что угрозы поступали от адвоката Андрея Цыганкова. Это защитник Михаила Иванюка с позывным "Булат", сообщает "Громадське". Иванюк – бывший представитель полка "Азов", который возглавлял там внутреннюю разведку, так называемую "Метеослужбу", работал полицейским, или же, вероятно, работает и сейчас. Фамилию Иванюка потерпевшие называли среди 8 вероятных причастных к покушению человек, которым советовали пройти полиграф.

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      Какие именно угрозы поступали Соболевым


      Писал адвокат Иванюка: "Он готов на все". А я не понимаю, что значит "на все". На плохое, на хорошее? После того, как убили моего ребенка. А почему он пишет именно мне, а не мужу? Так я тоже готова на все,
      – рассказала Инна Соболева.

      В заявлении супругов Соболевых указано, что адвокат якобы пытался договориться с потерпевшими.

      "Андрей Цыганков предлагает согласовать возможные действия, которые бы позволили Михаилу Иванюку избежать участия в уголовном производстве и исключить проведение в отношении него каких-либо следственных (розыскных) и негласных следственных действий", – говорится в тексте заявления супругов.

      По словам Соболевых, в свое время "Булат" сотрудничал с ними, и они дружили. В частности, Соболев помогал полку "Азов".

      "Когда у нас началась война, с первого дня у нас были очень хорошие, дружеские отношения. И, наверное, где-то год назад состоялась неприятная, по крайней мере для меня, ситуация. Я всегда ему говорил: "Миша, разные в жизни бывают ситуации. Люди, которые воюют за свою страну, имеют честь и совесть, внутреннюю порядочность. Миша, всегда будь честным, прежде всего перед собой. И никакие мирские блага не должны перекрывать то, о чем мы говорим". Дай Бог, чтобы он всегда так поступал", – рассказал депутат.

      Что говорит адвокат, которого Соболевы обвинили в угрозах

      Цыганков подтвердил журналистам факт того, что писал жене Соболева. Но по собственной инициативе, без ведома клиента и в обращении не говорилось об угрозах.

      Никаких угроз не было. Я писал для того, чтобы прояснить некоторые моменты по поводу прохождения полиграфа. В частности, важно было согласовать вопрос, выбрать полиграф и, вероятно, провести проверку в рамках уголовного дела. Для этого потерпевшие должны подать соответствующее ходатайство. Мы не против прохождения полиграфа,
      – сказал адвокат.

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      Он также отметил, что сейчас его подзащитный Иванюк занял непубличную позицию и не готов общаться с журналистами.

      Ранее Иванюк рассказывал журналистам, что не имел никаких конфликтов с Соболевым, при этом имел дружеские отношения.

      "У него был конфликт с некими лицами относительно права собственности на объекты недвижимости в Мариуполе", – сказал Иванюк и добавил, что Соболев потерял те объекты, а впоследствии право собственности на них получил бизнесмен Николай Будыка.

      Тем временем Соболевы проводят собственное расследование и просят передать дело в Главное следственное управление Нацполиции.

      Что известно о покушении на депутата Соболева

      Смотрите видео с места преступления:

      Соболев назвал имена 9 человек, которые могут быть причастны к преступлению:

      • Артур Емельянов, судья Высшего хозяйственного суда Украины,
      • Виктор Татьков – экс-глава Высшего хозяйственного суда Украины,
      • Руслан Брославський,
      • Павел Малик,
      • Михаил Иванюк – бывший АТОшник,
      • Николай Будика – предприниматель из Мариуполя,
      • Евгения Бурун – бизнесмен из Донецка,
      • Александр Грановский – экс-нардеп от БПП,
      • еще одну фамилию Соболев не захотел называть.
      Сею-сею, посеваю: поздравления на Старый Новый год на украинском языке
      сегодня
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Криминальные новости Покушение на Соболева Новости Киева
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