Покушение на депутата Соболева: чиновник написал заявление об угрозах

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев и его жена Инна обратились в прокуратуру с заявлением об угрозах. Напомним, что в прошлом году на супругов совершили покушение, в результате которого погиб их трехлетний сын.

Соболевы убеждают, что угрозы поступали от адвоката Андрея Цыганкова. Это защитник Михаила Иванюка с позывным "Булат", сообщает "Громадське". Иванюк – бывший представитель полка "Азов", который возглавлял там внутреннюю разведку, так называемую "Метеослужбу", работал полицейским, или же, вероятно, работает и сейчас. Фамилию Иванюка потерпевшие называли среди 8 вероятных причастных к покушению человек, которым советовали пройти полиграф.

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Какие именно угрозы поступали Соболевым



Писал адвокат Иванюка: "Он готов на все". А я не понимаю, что значит "на все". На плохое, на хорошее? После того, как убили моего ребенка. А почему он пишет именно мне, а не мужу? Так я тоже готова на все,

– рассказала Инна Соболева.

В заявлении супругов Соболевых указано, что адвокат якобы пытался договориться с потерпевшими.

"Андрей Цыганков предлагает согласовать возможные действия, которые бы позволили Михаилу Иванюку избежать участия в уголовном производстве и исключить проведение в отношении него каких-либо следственных (розыскных) и негласных следственных действий", – говорится в тексте заявления супругов.

По словам Соболевых, в свое время "Булат" сотрудничал с ними, и они дружили. В частности, Соболев помогал полку "Азов".

"Когда у нас началась война, с первого дня у нас были очень хорошие, дружеские отношения. И, наверное, где-то год назад состоялась неприятная, по крайней мере для меня, ситуация. Я всегда ему говорил: "Миша, разные в жизни бывают ситуации. Люди, которые воюют за свою страну, имеют честь и совесть, внутреннюю порядочность. Миша, всегда будь честным, прежде всего перед собой. И никакие мирские блага не должны перекрывать то, о чем мы говорим". Дай Бог, чтобы он всегда так поступал", – рассказал депутат.

Что говорит адвокат, которого Соболевы обвинили в угрозах

Цыганков подтвердил журналистам факт того, что писал жене Соболева. Но по собственной инициативе, без ведома клиента и в обращении не говорилось об угрозах.

Никаких угроз не было. Я писал для того, чтобы прояснить некоторые моменты по поводу прохождения полиграфа. В частности, важно было согласовать вопрос, выбрать полиграф и, вероятно, провести проверку в рамках уголовного дела. Для этого потерпевшие должны подать соответствующее ходатайство. Мы не против прохождения полиграфа,

– сказал адвокат.

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Он также отметил, что сейчас его подзащитный Иванюк занял непубличную позицию и не готов общаться с журналистами.

Ранее Иванюк рассказывал журналистам, что не имел никаких конфликтов с Соболевым, при этом имел дружеские отношения.

"У него был конфликт с некими лицами относительно права собственности на объекты недвижимости в Мариуполе", – сказал Иванюк и добавил, что Соболев потерял те объекты, а впоследствии право собственности на них получил бизнесмен Николай Будыка.

Тем временем Соболевы проводят собственное расследование и просят передать дело в Главное следственное управление Нацполиции.

Что известно о покушении на депутата Соболева

1 декабря в Киеве обстреляли авто, в котором ехал депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев вместе с женой Инной, сыном Александром и подругой жены.

Пуля попала в шею ребенка, и он умер в "скорой" по дороге в больницу.

2 декабря полиция задержала предполагаемых преступников – бывших бойцов АТО Андрея Лаврегу и Алексея Семенова. По мнению следствия, стрелял Лаврега.

Задержанным объявили подозрение, и суд взял обоих на 2 месяца под стражу без права внесения залога. Лавреге и Семенову грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненный срок.

Смотрите видео с места преступления:

Соболев назвал имена 9 человек, которые могут быть причастны к преступлению: