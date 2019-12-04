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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА АЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНЕГ В УКРАИНЕ

      Покушение на депутата Соболева: известно, как киллер готовился к нападению в отеле

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      На месте убийства сына Соболева провели следственный эксперимент / Полиция Киева

      Подозреваемый в убийстве 3-летнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева на 6 дней арендовал номер в гостинице в центре столицы. Смертельный выстрел он сделал в первый день. Чтобы его не заметили – киллер накрылся картонкой.

      О поведении подозреваемого в день покушения на Соболева стало известно благодаря следственному эксперименту, пишет ТСН. Его провели вечер 3 декабря.

      Важно: Расстреляли авто депутата Соболева в центре Киева и убили его малолетнего ребенка: все, что известно

      Парня привезли на место преступления в специальной амуниции с шлемом с защитным стеклом.

      На месте эксперимента было серьезное окружение, дежурили следователи, нацгвардейцы, спецназовцы. Также правоохранители перекрыли улицу, осмотрели окружающие дома и только тогда вывели подозреваемого на балкон отеля, из которого тот совершил смертельный выстрел.

      Следователи выяснили, что парень пронес в номер оружие и сложенную картонку, которой накрылся, чтобы его не заметили. Киллер лежал на балконе, наблюдал за перекрестком, а затем выстрелил.

      С другим подозреваемым следователи не заходили в отель. Его водили возле перекрестка и ресторана Соболева. Вероятно, он был корректировщиком и сообщал сообщнику о начале движения авто депутата, чтобы тот мог вовремя сделать выстрел.

      Что известно о покушении на депутата Соболева и убийстве его сына

      • Вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover. В машине находился депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев вместе с женой, сыном и подругой жены. В результате пуля попала в шею мальчика. Ребенок умер в карете "скорой" по дороге в больницу.
      • Стрельба произошла через несколько минут после того, как Соболев отъехали от ресторана "Марио", владельцем которого является политик.
      • Уже 2 декабря полицейским удалось задержать злоумышленников. Подозреваемым – менее 20 лет.
      • Они открыли огонь по авто политика из комнаты хостела, которую сняли накануне преступления.
      • 3 декабря подозреваемым объявили подозрение, им грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.
      • 4 декабря ребятам предстоит выбрать меру пресечения.

      Кого подозревают в преступлении?Оба задержанных – бывшие бойцы АТО.

      Андрей Лаврега на Донбассе был снайпером, три года просидел в окопах. На войну ушел еще в 17 лет, служил в 8-м отдельном батальоне "Аратта". Парень имел позывной "Тихий". Однако, 7 месяцев назад Лаврега ушел из батальона и вернулся к гражданской жизни.

      Его напарником в преступлении стал товарищ по батальону Евгений Семенов. Он родом из Одесской области и учился в Одесском мореходном училище. На войну также ушел добровольцем в 2017 году.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Жертвы Новости Киева Криминальные новости Расследования Полиция Покушение на Соболева Оружие
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