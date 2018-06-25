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Покушение на известного бизнесмена в Одессе: в полиции рассказали важные детали

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В полиции рассказали подробности взрыва авто директора охранной фирмы в Одессе
В полиции рассказали подробности взрыва авто директора охранной фирмы в Одессе / dumskaya.net

Взрывчатка, которая сработала в автомобиле директора охранной фирмы "Самсон" Андрея Бабенко в Одессе, приводилась в действие дистанционно.

Об этом сообщает издание "Думська" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

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Взрывчатка была начинена осколками и шариками, а взрыв был направленным, так как в машине, в которую была заложена взрывчатка, осталось целым стекло и практически не пострадало подкапотное пространство,
– рассказали в полиции.

Также, правоохранители считают, что "оператор" следил за Бабенко, и видел как тот заходил домой.

При этом жители рассказывают, что взорванный автомобиль под домом стоял около 3-х дней.

Напомним, вечером 24 июня в центре Одессы на пересечении улицы Троицкой и проспекта Александровского взорвали автомобиль директора местной охранной фирмы "Самсон" Андрея Бабенко. В результате инцидента он получил ранение ног.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Взрыв Полиция Новости Одессы
Источник: 24 Канал
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