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      Покушение на координатора С14: известна сумма, за которую хотели убить Мазура

      76 Читати новину українською
      Сергей Мазур
      Сергей Мазур / Фото из открытых источников

      Следствие установило, что заказчик убийства координатора С14 Сергея Мазура передал исполнителям сумму в размере 3 тысяч долларов США. А вот причиной нападения на активиста послужила его общественная деятельность.

      Об этом на брифинге 3 ноября заявил руководитель ГУ Наполиции в Киевской области Дмитрий Ценов.

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      Причина нападения – общественная деятельность Мазура. Занимаемся сейчас установлением и задержанием участников. Мы установили и заказчика покушения на убийство. Также нами получены доказательства финансирования заказа в сумме 3 тысяч долларов США,
      – сообщил Ценов.

      Также руководитель полиции Киевской области добавил, что в ходе обысков у задержанных было изъято оружие и боеприпасы. Среди задержанных фигурантов есть ранее судимые за имущественные преступления.

      Отметим, что сейчас Бориспольский горрайонный суд избирает меры пресечения подозреваемым в покушении на Сергея Мазура. Так, мужчине, который забросил гранату в комнату активиста, Олегу Акимову, избрана мера пресечения в виде 2 месяцев содержания под стражей.

      Подозреваемых в покушении задержали 1 ноября.

      Брифинг правоохранителей по делу о покушении на Мазура:

      Напомним, в ночь на 10 октября в Борисполе, в квартиру лидера праворадикальной организации С14 Сергея Мазура бросили боевую гранату. В результате взрыва ранения получил его отец. На момент инцидента Мазура не было дома. Сначала полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство", однако затем переквалифицировала дело в покушение на убийство.

      Кто такой Сергей Мазур?
      Это – координатор праворадикальной организации С14, участник Революции Достоинства, помощник народного депутата от "Батькивщины" Игоря Луценко на добровольных началах.
      Сергея Мазура и членов организации С14 подозревают в причастности к погромам лагеря ромов на Лысой горе в Киеве 21 апреля 2018 года. Полиция расследует произошедшее как хулиганство, а 10 июля Сергею Мазуру объявили о подозрении по этой статье. Кроме того, за погром в лагере рома правоохранители открыли производство по статье "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии".

      Теги: Криминальные новости Новости Украины Судьи Полиция Сергей Мазур
      Источник: 24 Канал
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