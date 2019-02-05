Покушение на Михайлика: одесский активист заявил о том, что у него забрали охранников

Одесский активист Олег Михайлик, на которого 22 сентября 2018 года было совершено покушение, заявил о том, что ему не продлили государственную охрану.

Политик озабочен своей судьбой и думает о том, чтобы попросить у одной из европейских стран убежища.

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Полиция сняла предоставленную мне государственную охрану. Вернее, просто не продлили ее предоставление после 24 января. Наверное, уже успешно расследовали покушение на убийство, установили и задержали заказчиков и посредников. Ура! Только мы об этом так ничего и не знаем,

– пошутил активист.

Он отметил, что действия правоохранителей наталкивают его на мысль о поисках политического убежища в одной из европейских стран.

"Такое складывается впечатление, что они намеренно подталкивают, чтобы я попросил политического убежища в одной из европейских стран. Я просто не желаю снова попадать под пули убийцы. Обещаю подумать", – добавил Михайлик.

До этого активист обвинял Нацполицию в том, что они не торопились готовить документы, с которыми он мог бы скорее пойти на операцию по удалению пули из его легкого. Оперативное вмешательство, которое Михайлику делали в Германии, пришлось переносить на 2 дня из-за действия правоохранителей.

Сейчас Михайлик находится в Германии, хотя его уже выписали из клиники, где проводили операцию.

Кто такой Олег Михайлик?Одесский политик, активист, меценат. Лидер городской ячейки политической партии "Сила людей" и кандидат на пост городского головы Одессы.



Михайлик известный борьбой против незаконных застроек на морском побережье и критикой деятельности мэра Одессы Геннадия Труханова.



22 сентября 2018 года в Одессе его пытались застрелить возле собственного дома неподалеку от полицейского участка. Пуля чудом не попала в сердце и застряла в легком. Активист пережил клиническую смерть.

Что известно про нападение на Олега Михайлика?Глава полиции рассказал, что следствие рассматривает несколько версий нападения, в том числе связанные с общественной и журналистской деятельностью Михайлика. В политической партии "Сила людей" заявили, что за нападением на ее члена, одесского активиста Олега Михайлика стоит местная власть Одессы. К расследованию нападения на Михайлика приобщили СБУ.



Сначала следствие рассматривало 5 версий нападения. Впоследствии 2 версии отвергли. 25 сентября по делу о нападении на Олега Михайлика задержали трех подозреваемых. Михайлик заявил, что не знает подозреваемых в покушении на него, которых задержала полиция.



22 ноября одного из них отпустили из СИЗО под домашний арест. Михайлик подозревает в саботаже Генпрокуратуру и Нанцполию по расследованию нападения на него.