10:51
5 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Жизнь в РФ без допинга. Как россияне борются с провалами
      Вєсті Кремля
      21:21, 4 февраля
      Вести.UA: Как Вилкул косит под Зеленского. Президентские мечты Яценюка
      Вєсті.UA
      19:38, 4 февраля
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Покушение на Михайлика: одесский активист заявил о том, что у него забрали охранников

      15 Читати новину українською
      Олег Михайлик
      Олег Михайлик / фото из открытых источников

      Одесский активист Олег Михайлик, на которого 22 сентября 2018 года было совершено покушение, заявил о том, что ему не продлили государственную охрану.

      Политик озабочен своей судьбой и думает о том, чтобы попросить у одной из европейских стран убежища.

      Читайте также: "Убить не удастся": в Украине создали уникальную сеть для защиты активистов

      Полиция сняла предоставленную мне государственную охрану. Вернее, просто не продлили ее предоставление после 24 января. Наверное, уже успешно расследовали покушение на убийство, установили и задержали заказчиков и посредников. Ура! Только мы об этом так ничего и не знаем,
      – пошутил активист.

      Он отметил, что действия правоохранителей наталкивают его на мысль о поисках политического убежища в одной из европейских стран.

      "Такое складывается впечатление, что они намеренно подталкивают, чтобы я попросил политического убежища в одной из европейских стран. Я просто не желаю снова попадать под пули убийцы. Обещаю подумать", – добавил Михайлик.

      До этого активист обвинял Нацполицию в том, что они не торопились готовить документы, с которыми он мог бы скорее пойти на операцию по удалению пули из его легкого. Оперативное вмешательство, которое Михайлику делали в Германии, пришлось переносить на 2 дня из-за действия правоохранителей.

      Сейчас Михайлик находится в Германии, хотя его уже выписали из клиники, где проводили операцию.

      Кто такой Олег Михайлик?Одесский политик, активист, меценат. Лидер городской ячейки политической партии "Сила людей" и кандидат на пост городского головы Одессы.

      Михайлик известный борьбой против незаконных застроек на морском побережье и критикой деятельности мэра Одессы Геннадия Труханова.

      22 сентября 2018 года в Одессе его пытались застрелить возле собственного дома неподалеку от полицейского участка. Пуля чудом не попала в сердце и застряла в легком. Активист пережил клиническую смерть.

      Что известно про нападение на Олега Михайлика?Глава полиции рассказал, что следствие рассматривает несколько версий нападения, в том числе связанные с общественной и журналистской деятельностью Михайлика. В политической партии "Сила людей" заявили, что за нападением на ее члена, одесского активиста Олега Михайлика стоит местная власть Одессы. К расследованию нападения на Михайлика приобщили СБУ.

      Сначала следствие рассматривало 5 версий нападения. Впоследствии 2 версии отвергли. 25 сентября по делу о нападении на Олега Михайлика задержали трех подозреваемых. Михайлик заявил, что не знает подозреваемых в покушении на него, которых задержала полиция.

      22 ноября одного из них отпустили из СИЗО под домашний арест. Михайлик подозревает в саботаже Генпрокуратуру и Нанцполию по расследованию нападения на него.

      НАПАДЕНИЕ НА АКТИВИСТА МИХАЙЛИКА: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
      Теги: Новости Украины Новости политики Полиция Новости Одессы Покушение на активиста Михайлика
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как справиться с коррупцией: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня , 10:28 Как справиться с коррупцией: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 425
      Метод другої половинки, або Як дізнатися більше про кандидата в президенти
      сегодня , 08:40 Метод другої половинки, або Як дізнатися більше про кандидата в президенти
      Артем Овдієнко 495
      Для фанатов морских глубин: команда Navatics создала уникальный подводный дрон
      4 февраля , 11:00 Для фанатов морских глубин: команда Navatics создала уникальный подводный дрон
      170
      Бомбу "Настя Рыбка" применят на выборах в Украине
      4 февраля , 22:01 Бомбу "Настя Рыбка" применят на выборах в Украине
      Злой Одессит 4013
      "Зелена книга": зірка кінофестивалів і один з найгучніших фільмів року
      4 февраля , 21:01 "Зелена книга": зірка кінофестивалів і один з найгучніших фільмів року
      Юлія Ліпенцева 588
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      МИД: Визит Януковича не отменен, а перенесен
       18 октября 2011 , 16:50 3
      Теперь – Закарпатье: еще один приход покинул Московский патриархат
       27 января , 15:38
      Мотоцикл, заправленный водкой, установил рекорд скорости
       5 сентября 2018 , 17:39
      Екс-гравець київського Динамо та Металіста просить порятунку – у нього серйозні проблеми
       18 октября 2018 , 16:51
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук