Покушение на президента и вооруженный захват ВР: СМИ опубликовали текст подозрения Рубану

Днем 9 марта в Шевченковский райсуд Киева доставили Владимира Рубана, который был руководителем центра "Офицерский корпус" и занимался переговорами с террористами на Донбассе по обмену пленными.

Ранее сайт "24" сообщал, что 8 марта задержали Владимира Рубана, перевозившего из оккупированной территории немалый арсенал оружия. Кроме того, СМИ сообщили, что в помещении Рубана провели обыск. Впоследствии стало известно, что ему предъявили обвинение в подготовке теракта. Кроме того, он обвиняется в незаконном обращении с оружием и в приготовлении к преступлению.

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Как говорится в сообщении о подозрении, которое опубликовал ресурс "Страна", Рубан, в частности, готовил покушение на Президента Украины Петра Порошенко и других первых лиц государства: председателя СНБО Александра Турчинова, главы МВД Арсена Авакова и бывшего премьера Арсения Яценюка.Также в документе подчеркивается, что он намеревался с оружием захватить здание Верховной Рады, перед этим ликвидировав правоохранителей, охраняющих парламент. Кроме того, подчеркивается, что Рубан планировал и обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента.

С целью убийства Президента Украины, руководителей силовых структур Украины и других государственных деятелей и сотрудников правоохранительных органов; убийства большого количества людей в Киеве; уничтожение и повреждение зданий, а также инфраструктуры в "Правительственном квартале"; создание "состояния хаоса", дестабилизации внутренней обстановки в стране, создание международного имиджа Украины как государства, где фактически отсутствует государственная власть; создание условий, при которых силы, привлеченные к проведению антитеррористической операции, будут перемещены из восточных регионов Украины в Киев, что позволит Российской Федерации начать полномасштабное наступление и ввести на территорию Украины под видом вооруженных "миротворческих сил" подразделения вооруженных сил Российской Федерации и незаконные вооруженные формирования террористических организаций "ДНР" и "ЛНР",

– отмечается в сообщении о подозрении Рубану.

Полный текст сообщения о подозрении Рубану, которое ему вручила СБУ:

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"Громадске" со ссылкой на его жену Руслану передает, что Рубана уже привезли в Шевченковский райсуд Киева, где в ближайшее время ему будут выбирать меру пресечения. "Украинская правда" уже опубликовала фото из зала суда.

Суд над Рубаном. Обирають запобіжний захід pic.twitter.com/OE8dT6cN9J — Українська правда ️ (@ukrpravda_news) 9 березня 2018 р.

Кто такой Владимир Рубан? Это руководитель Центра освобождения пленных ОО "Офицерский корпус", он занимается обменом пленными между боевиками и украинской стороной. Его обвиняли в приверженности к боевикам "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, Рубана в украинских СМИ связывают с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.