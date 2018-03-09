Покушение на президента и вооруженный захват ВР: СМИ опубликовали текст подозрения Рубану
Днем 9 марта в Шевченковский райсуд Киева доставили Владимира Рубана, который был руководителем центра "Офицерский корпус" и занимался переговорами с террористами на Донбассе по обмену пленными.
Ранее сайт "24" сообщал, что 8 марта задержали Владимира Рубана, перевозившего из оккупированной территории немалый арсенал оружия. Кроме того, СМИ сообщили, что в помещении Рубана провели обыск. Впоследствии стало известно, что ему предъявили обвинение в подготовке теракта. Кроме того, он обвиняется в незаконном обращении с оружием и в приготовлении к преступлению.
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Как говорится в сообщении о подозрении, которое опубликовал ресурс "Страна", Рубан, в частности, готовил покушение на Президента Украины Петра Порошенко и других первых лиц государства: председателя СНБО Александра Турчинова, главы МВД Арсена Авакова и бывшего премьера Арсения Яценюка.Также в документе подчеркивается, что он намеревался с оружием захватить здание Верховной Рады, перед этим ликвидировав правоохранителей, охраняющих парламент. Кроме того, подчеркивается, что Рубан планировал и обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента.
С целью убийства Президента Украины, руководителей силовых структур Украины и других государственных деятелей и сотрудников правоохранительных органов; убийства большого количества людей в Киеве; уничтожение и повреждение зданий, а также инфраструктуры в "Правительственном квартале"; создание "состояния хаоса", дестабилизации внутренней обстановки в стране, создание международного имиджа Украины как государства, где фактически отсутствует государственная власть; создание условий, при которых силы, привлеченные к проведению антитеррористической операции, будут перемещены из восточных регионов Украины в Киев, что позволит Российской Федерации начать полномасштабное наступление и ввести на территорию Украины под видом вооруженных "миротворческих сил" подразделения вооруженных сил Российской Федерации и незаконные вооруженные формирования террористических организаций "ДНР" и "ЛНР",
– отмечается в сообщении о подозрении Рубану.
Полный текст сообщения о подозрении Рубану, которое ему вручила СБУ:
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"Громадске" со ссылкой на его жену Руслану передает, что Рубана уже привезли в Шевченковский райсуд Киева, где в ближайшее время ему будут выбирать меру пресечения. "Украинская правда" уже опубликовала фото из зала суда.
Кто такой Владимир Рубан? Это руководитель Центра освобождения пленных ОО "Офицерский корпус", он занимается обменом пленными между боевиками и украинской стороной. Его обвиняли в приверженности к боевикам "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, Рубана в украинских СМИ связывают с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.