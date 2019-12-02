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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Покушение на Соболева: следователи нашли оружие

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      Следователи нашли оружие, из которого убийцы выстрелили в авто Соболева / фото из соцсетей

      Полиция нашла оружие, из которого обстреляли авто депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. В результате инцидента погиб его трехлетний сын Александр.

      Председатель Нацполиции Игорь Клименко во время брифинга заявил, что следователи уже проследили траекторию полета пули и установили дом, из которого стреляли.

      Важно: Покушение на Соболева: полиция задержала подозреваемых – им меньше 20 лет

      В ближайшее время будет проведен следственный эксперимент, чтобы выяснить все обстоятельства убийства.

      Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заметил, что стрельба велась из карабина калибром 7,62. Он также подчеркнул, что никто кроме погибшего ребенка не пострадал.

      До этого СМИ писали, что в ходе инцидента был ранен депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев.

      Обратите внимание: Покушение на Соболева: полиция раскрыла детали расследования и назвала возможные версии

      Что известно о стрельбе в центре Киева

      Произошла она вечером 1 декабря на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской. В машине находился действующий депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев и его трехлетний сын. Пуля попала мальчику в шею. Его пытались спасти медики, однако он скончался в машине скорой помощи.

      По факту происшествия правоохранители начали уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Также полиция вела спецоперацию для розыска злоумышленника, стрелявшего в автомобиль.

      Журналистам 24 канала удалось выяснить, что ранее Соболева подозревали в шпионаже в пользу России, финансировании боевиков в Донецкой области через сеть супермаркетов "Обжора". Также правоохранители предполагали, что он может иметь российское гражданство.

      Стрельба в центре Киева, в результате которой погиб трехлетний ребенок: видео 24 канала

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Киева Криминальные новости Покушение на Соболева Полиция
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