Покушение на судью в Ровно: у подозреваемого нашли 10 тысяч единиц оружия

16 декабря в Ровно задержали мужчину, который поджег авто местного бизнесмена. Оказалось также, что задержанный причастен к покушению на жизнь ровенского судьи. Его подозревают в покушениях и на жизнь других людей.

Во время обысков в гараже задержанного обнаружили целый арсенал оружия, а также черновики с указанием фамилий лиц, в отношении которых уже совершали нападения и также планировались будущие покушения. Об этом рассказали в полиции Ровенщины.

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В гараже полицейские нашли целый арсенал оружия:

70 корпусов гранат и запалов к ним,

27 электродетонаторов,

6 тротиловых шашек,

4,5 кг тротила,

2 кг пластида,

одно самодельное радиоуправляемое взрывное устройство,

11 ручных противотанковых гранатометов,

28 ВОГ (выстрелов гранатометных),

один подствольный гранатомет,

16 пистолетов,

5 револьверов,

4 пулемета,

8 автоматов Калашникова,

5 винтовок,

одну снайперскую винтовку Драгунова,

одно гладкоствольное ружье,

более 10000 патронов различных калибров.



У мужчины нашли в том числе 5 винтовок / фото: npu.gov.ua

Сейчас проверяют причастность задержанного к другим преступлениям и устанавливают возможных сообщников.

Как отмечают полицейские, мужчину задержали в ходе расследования нападения на судью с Ровного Петра Денисюка. Нападение произошло ночью 25 февраля: его дом обстреляли из автомата и бросили в окно гранату РГД-5. Тогда правоохранители получили план перехват неизвестного авто, но найти его не смогли.



В дом судьи с Ровно бросили гранату и обстреляли из автомата / фото: npu.gov.ua

Что известно про судью Петра Денисюка?

Это судья с весьма неоднозначной репутацией, он не раз попадал в поле зрения журналистов. В частности, его авто совершило ДТП: по данным свидетелей – судья был нетрезв, а во время составления протокола скрыл свою должность и сказал, что безработный. Также журналисты выяснили, что служитель Фемиды не раз забывал указать в декларации свои доходы, в частности авто. Обвиняют Денисюка и в принятии неправомерных решений, в частности вынесение двух постановлений по одному делу. Прославился Денисюк и "сверхъестественными способностями" – на личном приеме принял заявление от женщины об отказе от земельного участка. А как оказалось, заявительница умерла за несколько дней до того.

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