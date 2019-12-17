18:54
17 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Вазелин для политиков РФ. Новый космический провал
      Вєсті Кремля
      21:36, 16 декабря
      Вести.UA: наследство Дубинского от Януковича. Новый секс-скандал в Раде
      Вєсті.UA
      19:21, 16 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      Покушение на судью в Ровно: у подозреваемого нашли 10 тысяч единиц оружия

      128 Читати новину українською
      В Ровно в гараже мужчины нашли более 10 тысяч единиц оружия / npu.gov.ua

      16 декабря в Ровно задержали мужчину, который поджег авто местного бизнесмена. Оказалось также, что задержанный причастен к покушению на жизнь ровенского судьи. Его подозревают в покушениях и на жизнь других людей.

      Во время обысков в гараже задержанного обнаружили целый арсенал оружия, а также черновики с указанием фамилий лиц, в отношении которых уже совершали нападения и также планировались будущие покушения. Об этом рассказали в полиции Ровенщины.

      Читайте также: Экспертиза установила, от чего умерли два дальнобойщика под Николаевом

      В гараже полицейские нашли целый арсенал оружия:

      • 70 корпусов гранат и запалов к ним,
      • 27 электродетонаторов,
      • 6 тротиловых шашек,
      • 4,5 кг тротила,
      • 2 кг пластида,
      • одно самодельное радиоуправляемое взрывное устройство,
      • 11 ручных противотанковых гранатометов,
      • 28 ВОГ (выстрелов гранатометных),
      • один подствольный гранатомет,
      • 16 пистолетов,
      • 5 револьверов,
      • 4 пулемета,
      • 8 автоматов Калашникова,
      • 5 винтовок,
      • одну снайперскую винтовку Драгунова,
      • одно гладкоствольное ружье,
      • более 10000 патронов различных калибров.


      У мужчины нашли в том числе 5 винтовок / фото: npu.gov.ua

      Сейчас проверяют причастность задержанного к другим преступлениям и устанавливают возможных сообщников.

      Как отмечают полицейские, мужчину задержали в ходе расследования нападения на судью с Ровного Петра Денисюка. Нападение произошло ночью 25 февраля: его дом обстреляли из автомата и бросили в окно гранату РГД-5. Тогда правоохранители получили план перехват неизвестного авто, но найти его не смогли.


      В дом судьи с Ровно бросили гранату и обстреляли из автомата / фото: npu.gov.ua

      Что известно про судью Петра Денисюка?
      Это судья с весьма неоднозначной репутацией, он не раз попадал в поле зрения журналистов. В частности, его авто совершило ДТП: по данным свидетелей – судья был нетрезв, а во время составления протокола скрыл свою должность и сказал, что безработный. Также журналисты выяснили, что служитель Фемиды не раз забывал указать в декларации свои доходы, в частности авто. Обвиняют Денисюка и в принятии неправомерных решений, в частности вынесение двух постановлений по одному делу. Прославился Денисюк и "сверхъестественными способностями" – на личном приеме принял заявление от женщины об отказе от земельного участка. А как оказалось, заявительница умерла за несколько дней до того.

      О это дело: В Ровно неизвестный бросил гранату в дом председателя городского суда: фото

      День святого Николая: самые интересные традиции в Украине и мире
      сегодня
      45186
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Судьи Криминальные новости Криминал Ровно
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:21 Топ-должностных лиц 2019: самые громкие назначения Зеленского
      Інна Жолобович 31
      сегодня , 17:02 Путин и Папа Римский: кто становился "Человеком года" TIME до Греты Тунберг
      Світлана Попова 85
      сегодня , 18:30 Как выбрать качественный камин и не ошибиться с выбором: простые советы
      21
      сегодня , 17:00 Україна в центрі американського торнадо
      Блог Соцмережі 465
      сегодня , 16:40 Миллиардеры Украины: что нужно знать о Ринате Ахметове
      Світлана Попова 4173
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук