Покушение на судью в Ровно: у подозреваемого нашли 10 тысяч единиц оружия
16 декабря в Ровно задержали мужчину, который поджег авто местного бизнесмена. Оказалось также, что задержанный причастен к покушению на жизнь ровенского судьи. Его подозревают в покушениях и на жизнь других людей.
Во время обысков в гараже задержанного обнаружили целый арсенал оружия, а также черновики с указанием фамилий лиц, в отношении которых уже совершали нападения и также планировались будущие покушения. Об этом рассказали в полиции Ровенщины.
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В гараже полицейские нашли целый арсенал оружия:
- 70 корпусов гранат и запалов к ним,
- 27 электродетонаторов,
- 6 тротиловых шашек,
- 4,5 кг тротила,
- 2 кг пластида,
- одно самодельное радиоуправляемое взрывное устройство,
- 11 ручных противотанковых гранатометов,
- 28 ВОГ (выстрелов гранатометных),
- один подствольный гранатомет,
- 16 пистолетов,
- 5 револьверов,
- 4 пулемета,
- 8 автоматов Калашникова,
- 5 винтовок,
- одну снайперскую винтовку Драгунова,
- одно гладкоствольное ружье,
- более 10000 патронов различных калибров.
У мужчины нашли в том числе 5 винтовок / фото: npu.gov.ua
Сейчас проверяют причастность задержанного к другим преступлениям и устанавливают возможных сообщников.
Как отмечают полицейские, мужчину задержали в ходе расследования нападения на судью с Ровного Петра Денисюка. Нападение произошло ночью 25 февраля: его дом обстреляли из автомата и бросили в окно гранату РГД-5. Тогда правоохранители получили план перехват неизвестного авто, но найти его не смогли.
В дом судьи с Ровно бросили гранату и обстреляли из автомата / фото: npu.gov.ua
Что известно про судью Петра Денисюка?
Это судья с весьма неоднозначной репутацией, он не раз попадал в поле зрения журналистов. В частности, его авто совершило ДТП: по данным свидетелей – судья был нетрезв, а во время составления протокола скрыл свою должность и сказал, что безработный. Также журналисты выяснили, что служитель Фемиды не раз забывал указать в декларации свои доходы, в частности авто. Обвиняют Денисюка и в принятии неправомерных решений, в частности вынесение двух постановлений по одному делу. Прославился Денисюк и "сверхъестественными способностями" – на личном приеме принял заявление от женщины об отказе от земельного участка. А как оказалось, заявительница умерла за несколько дней до того.
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