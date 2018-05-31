Покушение на убийство Бабченко: суд избрал подозреваемому Герману меру пресечения

В четверг, 31 мая, Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко – Борису Герману.

Так, суд постановил взять Германа под стражу сроком на 60 дней без права внесения залога.

Прокуроры в деле покушения на убийство Бабченко просили суд принять меру пресечения в отношении Германа в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Добавим, что Герман является юристом по образованию, но всю жизнь занимался оружием. Кроме того, он известен благодаря своей волонтерской деятельности, а его оптика стоит на винтовках украинских снайперов. Так, Герман является исполнительным директором украинско-немецкого совместного предприятия "Шмайсер" – единственного негосударственного предприятия по производству оружия в нашей стране.

Также известно, что Герман проходит как подозреваемый по другому уголовному делу – о незаконном исключении из числа участников ООО "Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) "Шмайсер" владельца 40%. Герман обвиняется в подделке документов.

На судебном заседание Герман неожиданно для всех заявил, что якобы работает на контрразведку и на самом деле не планировалось никаких убийств.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.

30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.

Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста. По словам генпрокурора Юрия Луценко, "исполнитель" покушения на Бабченко будет проходить по делу как свидетель.