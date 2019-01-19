Пол – не барьер: в Британии девочка захотела быть мальчиком, чтобы стать пожарным – фото
В Великобритании ребенок заявил, что хотел быть мальчиком чтобы работать пожарным. Поэтому пожарницы опубликовали свои фотографии в соцсетях для того, чтобы доказать 4-летней девочке, что они существуют.
Об этом сообщает BBC.
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Журналистка Ханна Саммерс написала, что ее дочка хотела бы быть мальчиком, потому что тогда она могла бы работать пожарником.
Поэтому это побудило десятки сотрудниц пожарной службы по всей стране постить свои фото и видео в соцсети, чтобы доказать девочке, что они существуют.
Эсми, много наших пожарных девушки и парни – некоторые из них хотят сказать тебе привет,
– написала одна из спасательниц.
Позже журналистка Саммерс написала, что "Эсми верит, что она может быть пожарницей".
Напомним, что в январе 2019 года в американском штате Нью-Йорк вступил в силу закон, согласно которому в новых или отремонтированных местах общественного пользования обязательно должны устанавливать пеленальные столы как в женских, так и в мужских уборных.