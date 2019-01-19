21:41
19 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Профессор патриарх Кирилл. Налог на выезд из Россиюшки
      Вєсті Кремля
      17:49, сегодня
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Пол – не барьер: в Британии девочка захотела быть мальчиком, чтобы стать пожарным – фото

      35 Читати новину українською
      В Британии девочка захотела быть мальчиком, чтобы стать пожарником
      В Британии девочка захотела быть мальчиком, чтобы стать пожарником / bbc.com

      В Великобритании ребенок заявил, что хотел быть мальчиком чтобы работать пожарным. Поэтому пожарницы опубликовали свои фотографии в соцсетях для того, чтобы доказать 4-летней девочке, что они существуют.

      Об этом сообщает BBC.

      Читайте также: В Индии женщины устроили грандиозную акцию в поддержку гендерного равенства: фото

      Журналистка Ханна Саммерс написала, что ее дочка хотела бы быть мальчиком, потому что тогда она могла бы работать пожарником.

      Поэтому это побудило десятки сотрудниц пожарной службы по всей стране постить свои фото и видео в соцсети, чтобы доказать девочке, что они существуют.

      Эсми, много наших пожарных девушки и парни – некоторые из них хотят сказать тебе привет,
      – написала одна из спасательниц.

      Позже журналистка Саммерс написала, что "Эсми верит, что она может быть пожарницей".

      Напомним, что в январе 2019 года в американском штате Нью-Йорк вступил в силу закон, согласно которому в новых или отремонтированных местах общественного пользования обязательно должны устанавливать пеленальные столы как в женских, так и в мужских уборных.

      Теги: Дети и несовершеннолетние Гендерное равенство Великобритания
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как мораторий на рынок земли в Украине играет на руку Кремля
      сегодня , 21:00 Как мораторий на рынок земли в Украине играет на руку Кремля
      Сергій Фурса 51
      Инвестиции для кандидатов в президенты: кто стоит за новыми политическими лицами
      сегодня , 20:00 Инвестиции для кандидатов в президенты: кто стоит за новыми политическими лицами
      Павло Казарін 125
      Нелегальні обмінники – стихійне лихо для бюджету держави
      сегодня , 19:00 Нелегальні обмінники – стихійне лихо для бюджету держави
      Артем Овдієнко 431
      Кремлевские ставленники на выборах президента-2019: кто они и какие у них шансы
      сегодня , 18:01 Кремлевские ставленники на выборах президента-2019: кто они и какие у них шансы
      Інна Жолобович 3720
      Что будет делать Россия в 2019 году и как ей противостоять: интервью с киберспециалистом
      сегодня , 16:01 Что будет делать Россия в 2019 году и как ей противостоять: интервью с киберспециалистом
      Євгенія Мазур 440
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Смоленская катастрофа: комитет Совета Европы выдвинул России серьезные требования
       25 июня 2018 , 19:20
      На примере "вагнеровцев" Трамп хочет показать жесткое отношение к РФ, – Bloomberg
       22 февраля 2018 , 01:56
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук