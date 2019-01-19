Пол – не барьер: в Британии девочка захотела быть мальчиком, чтобы стать пожарным – фото

В Великобритании ребенок заявил, что хотел быть мальчиком чтобы работать пожарным. Поэтому пожарницы опубликовали свои фотографии в соцсетях для того, чтобы доказать 4-летней девочке, что они существуют.

Об этом сообщает BBC.

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Журналистка Ханна Саммерс написала, что ее дочка хотела бы быть мальчиком, потому что тогда она могла бы работать пожарником.

So I tweeted that my 4yr old daughter wished she was a boy so she could be a fireman and this is the response from West Midlands Fire Service. You lot are amazing! Thank you so much - I can't wait to pass on the message. She'll love it #girlscandoanything #firefightingsexism https://t.co/MA70f0XPUM — Hannah Summers (@hansummers) January 18, 2019

Поэтому это побудило десятки сотрудниц пожарной службы по всей стране постить свои фото и видео в соцсети, чтобы доказать девочке, что они существуют.

We received this message: "My 4yr old came home saying she wished she was a boy so she could be a fireman. When I said girls can be firefighters too she said 'I’ve seen in books they are all boys -I don’t want to be the only girl.’Our crews have responded! #firefightingsexism pic.twitter.com/7TrHrtxQgJ — West Midlands Fire (@WestMidsFire) January 18, 2019

Sad to see gender stereotyping persisting.

We have 4 women out of @SFRS unit of 11. We are all firefighters. Get over it.



To girls/women everywhere: Be proud, dream big, follow your dreams, be brave, be what you want to be.



Gender is not a barrier.#FirefightingSexism #ican pic.twitter.com/7uBhpATHtV — Carrbridge Fire Station (@CarrbridgeFire) January 19, 2019

Эсми, много наших пожарных девушки и парни – некоторые из них хотят сказать тебе привет,

– написала одна из спасательниц.

Позже журналистка Саммерс написала, что "Эсми верит, что она может быть пожарницей".

Напомним, что в январе 2019 года в американском штате Нью-Йорк вступил в силу закон, согласно которому в новых или отремонтированных местах общественного пользования обязательно должны устанавливать пеленальные столы как в женских, так и в мужских уборных.