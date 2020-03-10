12:30
10 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19 MH17
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Звездные больницы РФ. Сталин и коронавирус
      Вєсті Кремля
      18:24, 7 марта
      Вести.UA. Жир: Рабинович хочет денежек от Путина. Новые традиции в Раде
      Вєсті.UA
      17:11, 7 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19 MH17

      Пол-литра митрополита: архиерею УПЦ МП на 80 лет подарили бутылку именного коньяка – фото

      - Читати новину українською

      В сети обсуждают странный подарок митрополиту Одесскому и Измаильскому УПЦ Московского патриархата Агафангелу. На 80-летие ему подарили бутылку коньяка, который так и называется "Митрополит". Кроме того, на напитке изображено фото священнослужителя.

      Об этом в своем блоге написал российский религиозный деятель и богослов Андрей Кураев. По его словам, упаковка бутылки похожа на мощевик (общее название емкостей для хранения частиц мощей – 24 канал).

      Интересно! В Виннице прошел крестный ход УПЦ МП, чтобы преодолеть эпидемию коронавируса: фото

      "Кто много пьет, тот много спит. Кто много спит, тот не грешит. Кто не согрешает, тот чист душой. Какой же вывод? Пей родной", – отметил иронично священнослужитель.

      Бутылка коньяка, которую подарили на юбилей митрополита УПЦ МП Агафангелу

      Заметим, что 80 лет Агафангел отмечал еще в сентябре 2018 года. Однако о таком подарке стало известно только сейчас.

      Что известно о митрополите Агафангеле

      Он родился 2 сентября 1938 года в Липецкой области России. В миру – Алексей Саввин. С 1975 года является архиереем Украинской православной церкви Московского патриархата. А с 2009 года – членом Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.

      Заметим, что Агафангел – третий по старшинству в епископате УПЦ (МП) и его считают лидером ее "пророссийского крыла". Кроме того, он оставил свой след в политике. В частности, в 1990 – 1994 годах был депутатом Верховной Рады I созыва. Также в 2006 году стал депутатом Одесского областного совета от "Партии регионов".

      Агафангел неоднократно отмечался своими украинофобскими взглядами и антигосударственной пророссийской деятельностью. Сегодня он является противником провозглашения автокефалии Украинской православной церкви. А в 1992 году был одним из основных противников митрополита Филарета и одним из основных сторонников сохранения единства с Московским патриархатом. Кроме того, он часто выступал против деятельности Украинской греко-католической церкви.

      Советуем ознакомиться! Священник назвал погибшего "киборга" братоубийцей и выгнал его семью из церкви

      Случился с ним и один курьезный случай. В свое время экс-нардеп Ярослав Кендзер вспоминал, как митрополит Агафангел в ресторане Верховной Рады пил коньяк и употреблял копченину. Произошло это в Страстной четверг. А на замечание Кендзера о соблюдении Великого поста, одесский святой отец Циничный ответил: "Для прохвоста нету поста!"

      Курс валют на 10 марта: доллар и евро существенно подорожали
      сегодня
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости Одессы Алкоголь Курьезные новости УПЦ МП
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:10 Суд по делу MH17: надо запастись терпением
      Світлана Заліщук
      сегодня , 11:57 Еще не умерла и не умрет: 10 марта – 155 годовщина первого публичного исполнения Гимна Украины
      Василь Денисюк
      9 марта , 20:15 Обвал на биржах: что следует знать о масштабном падение фондовых рынков
      Тетяна Панасюк
      сегодня , 09:05 Американская первенство: в чем секрет мирового гиганта
      Тимур Курганов
      сегодня , 07:02 "Дыра" в бюджете: из-за чего задерживают выплату стипендий и индексацию пенсий
      Юлія Поскробок
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук