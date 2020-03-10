Пол-литра митрополита: архиерею УПЦ МП на 80 лет подарили бутылку именного коньяка – фото

В сети обсуждают странный подарок митрополиту Одесскому и Измаильскому УПЦ Московского патриархата Агафангелу. На 80-летие ему подарили бутылку коньяка, который так и называется "Митрополит". Кроме того, на напитке изображено фото священнослужителя.

Об этом в своем блоге написал российский религиозный деятель и богослов Андрей Кураев. По его словам, упаковка бутылки похожа на мощевик (общее название емкостей для хранения частиц мощей – 24 канал).

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"Кто много пьет, тот много спит. Кто много спит, тот не грешит. Кто не согрешает, тот чист душой. Какой же вывод? Пей родной", – отметил иронично священнослужитель.

Бутылка коньяка, которую подарили на юбилей митрополита УПЦ МП Агафангелу

Заметим, что 80 лет Агафангел отмечал еще в сентябре 2018 года. Однако о таком подарке стало известно только сейчас.

Что известно о митрополите Агафангеле

Он родился 2 сентября 1938 года в Липецкой области России. В миру – Алексей Саввин. С 1975 года является архиереем Украинской православной церкви Московского патриархата. А с 2009 года – членом Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.

Заметим, что Агафангел – третий по старшинству в епископате УПЦ (МП) и его считают лидером ее "пророссийского крыла". Кроме того, он оставил свой след в политике. В частности, в 1990 – 1994 годах был депутатом Верховной Рады I созыва. Также в 2006 году стал депутатом Одесского областного совета от "Партии регионов".

Агафангел неоднократно отмечался своими украинофобскими взглядами и антигосударственной пророссийской деятельностью. Сегодня он является противником провозглашения автокефалии Украинской православной церкви. А в 1992 году был одним из основных противников митрополита Филарета и одним из основных сторонников сохранения единства с Московским патриархатом. Кроме того, он часто выступал против деятельности Украинской греко-католической церкви.

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Случился с ним и один курьезный случай. В свое время экс-нардеп Ярослав Кендзер вспоминал, как митрополит Агафангел в ресторане Верховной Рады пил коньяк и употреблял копченину. Произошло это в Страстной четверг. А на замечание Кендзера о соблюдении Великого поста, одесский святой отец Циничный ответил: "Для прохвоста нету поста!"