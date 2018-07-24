Пол Маккартни воспроизвел легендарное фото The Beatles: яркие кадры

Легендарная группа The Beatle до сих пор имеет немалую популярность среди меломанов. Спустя почти 50 лет после съемки знаменитого фото коллектива один из его участников Пол Маккартни решил воспроизвести эти кадры.

Двенадцатый альбом знаменитых The Beatles покорил весь мир, как только появился на прилавках. Поклонникам понравилась не только песни, вошедшие в пластинку, но и ее обложка. Альбом украшало фото, на котором Джон Леннон, Пол Маккартни, Ринго Старр и Джордж Харрисон переходят живописную лондонскую улицу Эбби-Роуд.

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Допис, поширений INNOSENT in FORMAL (@innosent_info) 23 Лип 2018 р. о 8:53 PDT

Недавно 76-летний Пол Маккартни оказался на месте легендарной съемки. Под восторженные овации музыкант дважды перешел улицу, как сделал это в 1969 году. Сняла все на видео дочь артиста – Мэри Маккартни.

Допис, поширений Paul McCartney (@paulmccartney) 23 Лип 2018 р. о 5:23 PDT

Допис, поширений Mary McCartney (@maryamccartney) 23 Лип 2018 р. о 5:45 PDT

Поклонники The Beatles восторженно комментировали новые кадры. Люди спросили Пола Маккартни, почему он на легендарном снимке босиком ходит по асфальту, в то время как другие музыканты выбрали стильную обувь. На это артист с удовольствием ответил.

"Это был очень жаркий день, и я был в сандалиях, так же, как сегодня. Я просто снял их, потому что было очень жарко, когда мы переходили улицу. Не было никакого особого смысла", – вспоминал Пол Маккартни.