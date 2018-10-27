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      Полезен ли фтор и как он влияет на организм

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      Фтор содержится в зубной пасте
      Фтор содержится в зубной пасте / oesmiles.com

      Фтор – ядовитый газ желтого оттенка, который негативно влияет на здоровье. Однако он должен присутствовать в организме человека.

      Об этом пишет детский стоматолог Екатерина Кузнецова в Instagram.

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      Фтор необходим для минерального обмена, в частности, для роста волос, прочности и общего здоровья зубов и костей.

      Какие функции выполняет фтор:

      1. укрепление эмали;
      2. помощь кроветворным процессам;
      3. выведение опасных веществ радионуклидов;
      4. остановка развития остеопороза;
      5. усиление иммунной системы;
      6. участвует в ферментативных и биохимических реакциях;
      7. ускорение сращивания костей;
      8. предотвращение кариеса и пародонтоза.

      Які функції виконує фтор
      Какие функции выполняет фтор

      Достаточное количество фтора хорошо влияет на организм человека. При отсутствии фтора возникает хрупкость костных тканей, выпадение волос, ломкость ногтей, слабость костей, кариес.

      Недостаточное количество фтора влечет за собой плохое усвоение железа и как следствие, железодефицитную анемию.

      Суточная норма фтора – 0,5 – 4 мг.

      Добова норма фтору – 0,5-4 міліграми
      Суточная норма фтора – 0,5 – 4 мг

      В небольших количествах фтор может быть очень опасным. Он влияет на шишковидное тело головного мозга разрушая его, и тем самым влияя на IQ. Также избыток фтора может вызывать стоматологическое заболевание флюороз.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Привет, друзья, вы показали?‍♀️ мне свою заинтересованность в информации о влиянии фтора на организм в целом, поэтому рассказываю️ ⠀ Вы не забывайте, пожалуйста, ставить ️лайк, что улучшает ранжирование поста. ⠀ Так вот, Фтор – это ядовитый газ желтого оттенка, который негативно влияен на здоровье, но его присутствие в организме человека обязательно! ⠀ ️Объясню почему: Фторважный участник минерального обмена, в том числе, он влияет и на рост волос, прочность и общее здоровье костей и зубов. ⠀ Сохраняйте в закладки полезные свойства этого неоднозначного фтора: Вместе с кальцием укрепляет эмаль, Помогает кроветворным процессам, Выводит радионуклиды, Тормозит развитие остеопороза, Усиливает иммунную систему, Участвует в ферментативных и биохимических реакциях, Помогает усваивать железо, Ускоряет сращивание костей, Предотвращает кариес и пародонтоз. ⠀ Однако во всем хороша гармония. Если фтора достаточно, он работает во благо, а если нет, вы заметите хрупкость костных тканей, выпадение волос, ломкостью ногтей, слабость костей, начнет появляется кариес, что особенно сильно заметно у детей. И недостаток фтора потянет за собой еще и плохое усвоение железа и как следствие, железодефицитную анемию. ⠀ Чтобы покрыть суточную норму данного вещества, достаточно получать его в количестве 0,5-4 мг. Это можно решить, скорректировав свое питание. ⠀ Но а в больших количествах фтор даже опасен. Несмотря на все свои положительные свойства, когда фтора явный «перебор», он способен серьёзно навредить здоровью. Фтор влияет на шишковидную железу головного мозга разрушая ее, и тем самым влияя на? IQ. Об этом писал британский журнал The Lancet в 2006г. и подтвердила это месяц спустя американская газета Environmental Health Perspectives. ⠀ Останавливаться на том, что избыток фтора вызывает такое стоматологическое заболевание как флюороз и как относиться к тому, что он входит в состав некоторых зубных паст, думаю не нужно, не так давно я об этом очень подробно уже рассказывала, а если вы пропустили информацию, советую посмотреть по тегу #учуиметьздоровыезубы ⠀ Друзья, я смогла ответить на ваши вопросы или нет Пишите в комментариях

      A post shared by ДЕТСКИЙ СТОМАТОЛОГ Катерина (@dr.kyznetsova) on

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      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Гигиена
      Источник: 24 Канал
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