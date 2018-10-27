Полезен ли фтор и как он влияет на организм

Фтор – ядовитый газ желтого оттенка, который негативно влияет на здоровье. Однако он должен присутствовать в организме человека.

Об этом пишет детский стоматолог Екатерина Кузнецова в Instagram.

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Фтор необходим для минерального обмена, в частности, для роста волос, прочности и общего здоровья зубов и костей.

Какие функции выполняет фтор:

укрепление эмали; помощь кроветворным процессам; выведение опасных веществ радионуклидов; остановка развития остеопороза; усиление иммунной системы; участвует в ферментативных и биохимических реакциях; ускорение сращивания костей; предотвращение кариеса и пародонтоза.



Какие функции выполняет фтор

Достаточное количество фтора хорошо влияет на организм человека. При отсутствии фтора возникает хрупкость костных тканей, выпадение волос, ломкость ногтей, слабость костей, кариес.

Недостаточное количество фтора влечет за собой плохое усвоение железа и как следствие, железодефицитную анемию.

Суточная норма фтора – 0,5 – 4 мг.



Суточная норма фтора – 0,5 – 4 мг

В небольших количествах фтор может быть очень опасным. Он влияет на шишковидное тело головного мозга разрушая его, и тем самым влияя на IQ. Также избыток фтора может вызывать стоматологическое заболевание флюороз.

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