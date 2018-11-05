Полезна ли школьная еда из автомата: ответ диетолога

Питание ребенка в первую очередь зависит от его родителей и тех людей, что его окружают. Но уже в школе он может выбрать, что есть и сколько.

Об этом пишет диетолог Светлана Фус в Facebook.

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Такой выбор зависит от двух факторов: собственный пример родителей и школа.

Если взрослые будут показывать, что они употребляют полезную пищу, что плохо кушать фаст-фуд и сладости, то ребенок будет следовать этому примеру. Учителя на уроках могут рассказывать своим ученикам о том, какая еда полезная, а какая вредная.

Но во время перерыва ребенок видит автоматы, в которых можно купить сухие завтраки, соки, нектары, вафли, круассаны, и тому подобное.



Школьная еда из автомата: вред

По словам диетолога, все продукты, что есть в автоматах, не относятся к здоровой пище.

Они содержат большое количество сахара и вредного жира. Употребление такой пищи приводит не только к ожирению, но и негативно влияет на развитие нервной системы, ослабляет общую сопротивляемость организма, вызывает развитие кариеса и многих других проблем.

Ожирение – симптомы избыточная масса тела;

изменение внешности – возникновение жировых складок и появление второго подбородка;

слабость;

сонливость;

потливость;

раздражительность;

постоянная жажда;

ночной голод;

головокружение.

Чтобы продукт хранился длительное время 6-12 месяцев, производители добавляют консерванты, пищевые добавки. Диетолог объясняет, что такие продукты не имеют никакой питательной ценности. К тому же, такая пища может вызвать пищевую зависимость.

В пакете сока 200 миллилитров содержится 80-85 ккал, в нектаре 125 мл – 45 ккал. 80 граммов вафель содержат 414 ккал, а подушечки с какао – сухой завтрак 315 ккал.



Школьная еда из автомата: вред

Подсчитав калории потребления сока или нектара со сладким продуктом имеем 360-500 ккал. И они являются "пустыми", то есть не являются питательными для организма. В рационе взрослого такие калории должны составлять 10% от общего количества энергии, а в рационе ребенка их должно быть значительно меньше.

Именно поэтому диетолог советует говорить с детьми о калорийности продуктов, рассказывать, чем вредно употребление фаст-фуда и сладостей.

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