Полезная или вредная: сколько на самом деле нужно пить воды

Питье – настоящий фетиш современного мира. Все вокруг говорят, что вода – панацея от всего: болеете – больше пейте, хотите похудеть – пейте больше. Но вода не столь полезна, как кажется. А иногда даже вредна.

Наверное, нет человека, который бы не слышал о правиле 8 стаканов в день. Мысль о том, что именно столько воды нужно выпивать ежедневно, кочует по планете уже который год. Однако, она является довольно сомнительной.

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Сколько воды нужно для организма?

Самое раннее упоминание о 8 стаканах относится к 1921 году. Автор исследования ровно сутки старательно измерял, сколько жидкости теряет организм при мочеиспускании и в виде пота. Насчитав 8 стаканов, он выдвинул предположение, что именно это количество необходимо возмещать. То есть принципы расчета потребления воды долгое время были основаны на особенностях организма конкретного человека. Но ошибочность такого мнения состоит в том, что организмы у людей разные.

Современные исследователи, которые являются более осторожными и внимательными к нюансам, не могут точно указывать, сколько воды нужно пить ежедневно. Так, американская Национальная академия наук, инженерии и медицины определяет адекватные ежедневные нормы жидкости, используя слово "примерно":

Примерно 3,7 литра для мужчин.

Примерно 2,7 литра для женщин.

Предполагается, что 80% от этого количества поступает в организм вместе с любыми напитками, включая молоко, фруктовые соки и кофе, а 20% – из твердой пищи (овощей или фруктов).

Примерно похожие цифры подает Всемирная организация здравоохранения. Эти приблизительные расчеты касаются людей с умеренной физической активностью при умеренных температурах окружающей среды. Однако, если физические нагрузки большие, а температура выше (скажем, вы отправились в поход по летней жаре), количество жидкости придется увеличить. Насколько? Это уже индивидуальный вопрос, требующий особого подхода.

Как узнать, сколько пить воды

Медики выделяют два ключевых признака, при которых с жидкостью у вас все в норме:

1. Вы не чувствуете жажды.

2. Ваша моча бесцветная или светло-желтая.

Если у вас есть такие признаки, то с питьевым режимом у вас в порядке. Если хотя бы одного признака нет, то между приемами пищи стоит добавить стакан воды, компота, морса или сока.

К перспективе обезвоживания надо подходить особенно внимательно, если вы входите в одну из следующих групп

1. Вы занимаетесь физическим трудом или спортом

Любая деятельность, которая заставляет вас потеть, – очевидное свидетельство того, чтобы до, во время или после нее необходимо выпить дополнительный стакан воды, даже если вам не очень хочется.

2. Вы находитесь в высокогорье или жарком и сухом климате

Эти параметры окружающей среды заставляют вас интенсивно потеть (хотя внешне пот может быть и незаметен из-за интенсивного испарения) и, соответственно, терять больше жидкости, чем обычно. Потери требуют компенсации: не забывайте носить с собой бутылочку с водой и регулярно из нее попивать.

3. У вас повышенная температура или наблюдается рвота или диарея

Чем выше температура, тем больше влаги теряет (испаряет) кожа и организм в целом. Обезвоживание в этом случае является крайне опасным, так как чем больше жидкости теряет тело, тем меньше способность организма противостоять болезни.

Поэтому при подобных состояниях медики рекомендуют пить как можно больше и использовать растворы для пероральной регидратации, которые задерживают воду и предотвращают обезвоживание.

4. Вы беременны или кормите грудью

Американское управление по вопросам женского здоровья рекомендует беременным женщинам употреблять не менее 10 чашек (2,4 литра) жидкости, а кормящим – не менее 13 чашек (3,1 литра) ежедневно.

Как проявляется обезвоживание

Взрослый ответственный человек, у которого есть время и ресурсы и который заботиться о здоровье, вряд ли пропустит у себя симптомы обезвоживания. Но иногда из-за будничных проблем мы просто игнорируем жажду. И если она длится долгое время, то может превратиться в дефицит влаги.

Также нередко подставляют себя борцы с лишним весом. Выяснив, что вода влияет на цифру на весах, некоторые начинают ограничивать себя в жидкости или злоупотребляют мочегонными средствами. Нельзя не упомянуть о маленьких детях, которые просто не всегда помнят сказать взрослым о том, что хотят пить. Люди пожилого возраста тоже находятся в зоне риска: с возрастом ощущение жажды становится менее острым, поэтому они не всегда могут адекватно оценить, сколько воды им нужно. Кроме того, нередко проблема усугубляется хроническими заболеваниями, такими как диабет или деменция, и приемом лекарства с мочегонными побочными эффектами.

Стоит добавить, что жажда появляется, если организм потерял 2% воды. Обезвоживание наступает, если вы потеряли около 5% жидкости.

Если невозможно выяснить, достаточно ли влаги получает человек, можно использовать косвенные признаки, которые свидетельствуют о развитии обезвоживания:

1. Головокружение.

2. Немотивированная усталость.

3. Редкое мочеиспускание (например, у младенцев памперс остается сухим 3 часа и дольше).

4. Запоры.

Существуют и менее очевидные симптомы обезвоживания. Игнорировать их ни в коем случае нельзя, следует увеличить употребление жидкости, а если не поможет, обратиться к врачу: терапевту или педиатру.

Чем опасно обезвоживание

Осложнения, к которым может привести потеря жидкости:

1. Проблемы с мочеиспусканием и почками

Длительные или повторяющиеся приступы обезвоживания могут вызвать инфекции мочевыводящих путей, спровоцировать появление камней в почках и даже почечной недостаточности.

2. Судороги

Вместе с потом и мочой из организма выводятся электролиты (натрий, калий и другие). Именно они помогают переносить электрические сигналы от клетки к клетке. Из-за дефицита влаги и электролитов сигналы могут смешаться, что нередко приводит к непроизвольным сокращениям мышц – судорогам, а порой даже потере сознания.

3. Гиповолемический шок

Так называется уменьшение объема крови, и его связь с обезвоживанием тоже очевидна, ведь кровь состоит из воды. Гиповолемический шок может стать причиной резкого падения артериального давления, а также приводит к тому, что органы и ткани получают меньше кислорода. Это очень опасное осложнение.

Итак, вам может показаться, что стоит начать вливать в себя как можно больше воды, но стоит помнить, что лекарства при передозировке могут стать ядом.

Что такое водная интоксикация

Вода разбавляет микроэлементы, которые содержатся в тканях и крови. Если воды слишком много, соли и другие электролиты теряют способность адекватно проводить электрические сигналы. Такое состояние называется интоксикацией водой.

На развитие чрезмерной гидрации влияют два фактора. Человек или пьет так много, что почки не успевают вывести жидкость в виде мочи, или по каким-то причинам (диабет, болезни почек, печени, прием нестероидных противовоспалительных препаратов) влага задерживается в организме. Интоксикация может быть даже фатальной.

Поэтому, если по каким-то причинам вы решили пить больше воды, перед стартом стоит посоветоваться с врачом. Возможно, нужно будет сдать анализы и найти альтернативу.