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Полезно ли для здоровья вегетарианство

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Полезно ли для здоровья вегетерианство
Полезно ли для здоровья вегетерианство / dpchas.com.ua

Исключение из рациона мяса животных стало образом жизни для многих людей. Но действительно ли такая диета является полноценной, сбалансированной и полезной для здоровья?

Как отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook, вокруг вегетарианства существует много мифов. В частности, что вегетарианцы получают меньше питательных веществ из пищи и им нежелательно заниматься спортом.

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Правильно спланированный вегетарианский рацион питания является здоровым, сбалансированным и во многих случаях полезным для профилактики многих заболеваний. Такая диета подходит для людей на всех этапах жизненного цикла, в том числе женщинам во время беременности и лактации, новорожденным, детям, подросткам, людям пожилого возраста, а также спортсменам,
– отметила Супрун.

Вегетаріанство є корисним для профілактики багатьох захворювань

Вегетарианство полезно для профилактики многих заболеваний

Здоровый растительный рацион (овощи, фрукты, семена) и полноценная замена животного белка растительным (бобовые, соевые продукты, орехи) являются прекрасным способом профилактики и уменьшения риска появления многих болезней – сердечно-сосудистых заболеваний, избыточного веса, ожирения и некоторых видов рака.

Если не есть мяса и компенсировать это малопитательной едой – не стоит ожидать каких-то полезных эффектов для здоровья.

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У вегетаріанстві важлива повноцінна заміна тваринного білка на рослинний
В вегетарианстве важна полноценная замена животного белка растительным

К вегетарианству надо подходить разумно и взвешенно – медленно и постепенно убирать мясо или другие продукты животного происхождения из своего рациона, правильно планировать свой рацион, чтобы получать достаточно питательных веществ.

"Будьте реалистичными. Если не очень любите фрукты или овощи – это может стать проблемой. Обязательно консультируйтесь со своим врачом! Он поможет выбрать наилучшую стратегию перехода на новый стиль жизни", – добавила Супрун.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Советы Профилактика заболеваний Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун Диеты
Источник: 24 Канал
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