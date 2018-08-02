Полезно ли есть грибы: интересные факты

Дождливое лето в Украине тех, кто любит есть грибы, радует хороший урожай. Но какую пользу и вред эти дары леса имеют для организма человека?

Чем полезны грибы? Все виды съедобных грибов содержат белок и клетчатку, витамины группы В и антиоксидант селен, передает Zhyvyaktyvno.

Селен помогает поддерживать иммунную систему. А шампиньоны содержат еще и витамин D, ведь во время выращивания их подвергают воздействию ламп с ультрафиолетовым светом.

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Кроме того, грибы еще называют растительным мясом – они содержат много белков (около 25-30%, но только 15-17% из них усваивается). Из-за тяжелой усвояемости белковых веществ грибы следует резать на маленькие кусочки и хорошо пережевывать. Не стоит употреблять грибы людям со "слабым" желудком.

Все виды съедобных грибов содержат белок и клетчатку

Также грибы имеют ценные аминокислоты (лизин, лейцин, триптофан) и незаменимые жиры (липиды) стерины, фосфатиды, эфирные масла и полиненасыщенные жирные кислоты, которые не могут синтезироваться в организме человека. Эти вещества обеспечивают нормальный рост тканей, метаболизм и препятствуют отложению "плохого" холестерина.

Углеводы в составе грибов нормализуют желудочную микрофлору и выводят токсины. А еще в грибах есть лимонная, винная, щавелевая, фумаровая, пантотеновая и аскорбиновая кислоты и много ферментов, которые помогают расщеплять жиры.

Ядовитые и съедобные грибы

Какое влияние грибы оказывают на организм? Со слов ученых, регулярное употребление грибов делает людей здоровее, спокойнее и счастливее.

Грибы имеют имунноусиливающее, антиоксидантное, сердечно-сосудистое, противовирусное, антибактериальное, антипаразитное и противодиабетное действие.

Калий регулирует работу сердца и сосудов, фосфор улучшает метаболизм, а железо отвечает за уровень гемоглобина. А некоторые сорта грибов используют в профилактике рака и болезни Альцгеймера – они защищают клетки от повреждения ДНК.

Фитонуковые вещества помогают предотвратить прилипание клеток к стенкам кровеносных сосудов и образованию так называемых холестериновых бляшек.

Потребление грибов положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы

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