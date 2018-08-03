Полезно ли завтракать кукурузными хлопьями

Во многих семьях есть традиция завтракать хлопьями с молоком. Но стоит подумать – полезно ли это для здоровья.

Исследователи из Стэнфордского университета провели эксперимент, после которого сказали держаться подальше от кукурузных хлопьев, передает Zdorovia.

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Ведь даже у совершенно здоровых людей после такого завтрака происходят опасные резкие скачки уровня сахара в крови.

Хотя кукурузные хлопья изготовлены из цельнозерновых злаков и содержат много витаминов, минералы и клетчатку, сам этот продукт содержит еще много сахара.



Кукурузные хлопья очень вредны для здоровья

У группы добровольцев хлопья с молоком вызвали гораздо более сильнее прыжки уровня сахара, чем даже бутерброды с арахисовым маслом.

А прыжки уровня сахара в крови, у людей, которые едят хлопья, опасны не только метаболическими расстройствами, но и резким чувством голода, что может спровоцировать набор веса.

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