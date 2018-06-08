Полгода – это реалистичный срок для начала работы Антикоррупционного суда, – Шабунин

О новом аудиторе НАБУ, Антикоррупционном суде и экс-министре финансов Данилюке – в программе "Pro новости" рассказал председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

О новом аудиторе НАБУ

– Я не против новоизбранного аудитора НАБУ 81-летнего Владимира Василенко. Он имеет хорошую репутацию и это хорошо, но человек на глобальном уровне с превосходной репутацией – это разница. Петр Алексеевич скажет, что не хватает звезд и он такой классный, такой честный подаст Файерстоуна. Но это уже ничего не меняет, потому что есть два украинца.

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Виталий Шабунин добавил, что сын господина Василенко работает в квалифкомиссии судей, в той же комиссии, которая провела "великолепный" набор в Верховный суд, где каждый четвертый недобродетельный судья.

Про Антикоррупционный суд

– Допустим, что подал Порошенко законопроект, проголосовали до конца парламентской сессии, это до середины июля, продолжается подготовительный этап летом. Там точно будут попытки затянуть процесс. И для этого есть инструменты и в квалификационной комиссии судей, и в судебной администрации. Полгода или семь месяцев – это реалистичный срок для начала работы суда. Также, по мнению Шабунина, не стоит искать предательства в том, что международными экспертами могут стать украинцы.

– В этом нет предательства, это наша норма, мы туда их вписали. Почему было важно, чтобы эта норма там была? Потому что, когда были только иностранцы, была истерика: отдаем управление государством иностранцам, нет достойных украинцев, что вы унижаете украинскую нацию. Если Всемирный банк считает, что в Украине достойные эксперты, он может подать украинца.

Об экс-министре финансов Данилюке

– Это был первый министр финансов, который посылал мажоритарщиков ... лесом. Именно поэтому 7 июня такие мажоритарщики с праздничным настроением от него избавились.

Представьте себе такую ​​ситуацию, что системой финансов страны руководит жена. И вот пришел к ней сын и говорит: "Ты знаешь, мама, я хочу себе построить во дворе качели. Мама отвечает: "Я – за, но на это надо 5 тысяч гривен, а у нас есть только 3 на еду на 2 недели". А сын на это говорит: "Мама, не хочу, отдай эти деньги мне".

– Маркарова делала хорошие вещи, например, она ответственна за запуск системы, которой пользуются все журналисты-расследователи. А что касается Южанина, то я скептик в том плане, что парламент проголосует за него.