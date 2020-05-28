Полицейская из Черновцов отрезала свои роскошные волосы для париков онкобольным деткам – фото

Полицейская Марьяна Жизномирская обрезала свои длинные волосы. Их она отдала для изготовления париков двум деткам, которые борются с онкологией.

Марьяна Жизномирская в комментарии официальному сайту Нацполиции рассказала, что на такой шаг ее вдохновила 10-летняя девочка из Харькова, которая отдала свои волосы для детей, больных алопецией.

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"Я решила свои волосы отдать больным онкологией деткам, которые лечатся в черновицкой больнице. Волосы – это не только женская красота, но и сила, которая придает уверенности в себе. Но я не жалею, наоборот – горжусь своим поступком, ибо для больных деток важна любая поддержка. Они, как никто, чувствуют искренность и теплоту", – рассказала Марьяна Жизномирская.



Марьяна Жизномирская отдала волосы на парики детям / фото Нацполиции

Таким образом женщина начала благотворительную инициативу "поддержи тех, кто нуждается".

Марьяна Жизномирская – инспектор отдела социальной работы Управления кадрового обеспечения полиции Черновицкой области. Она мама двух маленьких сыновей: 4-летнего Давида и 2-летнего Эрика.

Стоит отметить, что до этого у нее были довольно длинные волосы.



До этого у Марьяны Жизномирской были довольно длинные волосы / фото Нацполиции

В прошлом году она принимала участие в благотворительном конкурсе красоты, на котором проводили сбор средств для лечения тяжелобольной буковчанки.



Марьяна Жизномирская участвовала в конкурсе красоты / Фото Нацполиции

Кто получит помощь

Парики сделают для 5-летних Софии и Валерии. Обе девочки борются с онкологией. Сейчас они находятся в отделении онкогематологии Черновицкой областной детской клинической больницы. Из-за пройденной химиетерапии девочки потеряли волосы.