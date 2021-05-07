Детали жестокого дела

По данным следствия, 12 сентября 2017 года Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи направил сообщение в Новобаварский отдел полиции Харьковщины. В нем служба заявляла об угрозе жизни трехлетнего ребенка.

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Известно, что мужчина при молчаливом согласии своей жены систематически избивал собственного малолетнего сына.

Инспектор ювенальной превенции, получив сообщение о жестоком обращении с ребенком, не рассмотрела его своевременно. Она не приняла меры для изъятия мальчика из семьи и прекращения насилия в отношении него,

– рассказали в прокуратуре.

26 сентября 2017 года мужчина жестоко избил малыша. Тогда на это отреагировала соседка и вызвала карету скорой помощи.

Мальчика доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу по неотложной медицинской помощи. Однако в сознание ребенок так и не пришел, и на следующий день малыш умер.

Обратите внимание! На суде инспектор свою вину не признала.

Какое наказание назначили инспектору

Прокуратура ходатайствовала о наказании в виде заключения на 5 лет, лишением права в течение 3 лет занимать должности, связанные с правоохранительной деятельностью, штраф в размере 12 750 гривен с освобождением от отбывания назначенного основного наказания с ис испытательным сроком 3 года.

Однако Октябрьский районный суд решил наказать женщину условным сроком на 1 год.