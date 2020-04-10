Полицейская страна? Почему правительство отправляет культуру в нокаут
Несмотря на шквал возмущения и провал первой попытки протащить через парламент бюджет уничтожение культуры, правительство не отказалось от разрушительных планов.
У новому варіанті змін до бюджету урядовці дещо зменшили скорочення видатків на Український фонд культури і Український інститут книги (хоча все одно скорочують ці важливі культурні програми в півтора рази). Але по більшості інших програм у галузі освіти, культури, науки, політики пам'яті – жодного прогресу. Їх фінансування скорочується в рази, а то й на всі 100%.
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Думаєте, погром гуманітарної сфери необхідний, бо більше ніде взяти кошти? Зовсім ні!
Зміни до бюджету, які пропонує уряд / Фото Facebook
Погляньте – більша частина цієї таблиці – це освітні, культурні, наукові програми. Які уряд практично знищує. Економія при цьому становить "аж" 2,87 млрд. гривень. Більше половини цієї суми – субвенція на доплати шкільним учителям! Нищення решти програм у сумі дає 1,26 млрд.
А вгорі в жовтій заливці – чотири "недоторканих" структури з величезними бюджетами, які або отримують символічні скорочення, або, як МВС, навіть збільшення видатків.
Скорочення бюджету МВС усього на 1,3% дозволило б узагалі не чіпати ні копійки з 1,26 мільярдів усіх наведених гуманітарних програм!
Або ще простіше. Загальні скорочення по всіх статтях бюджету в цій таблиці – менше 3 мільярдів. Уряд міг би отримати ту саму суму, рівномірно скоротивши всі ці статті лише на 3%!
Отже, питання не в грошах, а в пріоритетах і цінностях. Питання у стратегії.
Ще не пізно зірвати план уряду затягнути фінансовий зашморг для української гуманітарної політики!
Зверніть увагу: До тих, хто керує. Чому не можна урізати бюджет на культуру
Уряд має зрозуміти, що українці не пробачать, а депутати – не підтримають бюджет доти, доки скороченням й так мізерних видатків на освіту, науку й культуру прикриватимуть кошти на утримання силовиків та апарату центральної влади.
Нас поставили в умови дискусії, наскільки мають урізати гуманітарний та освітній бюджети. Але це "постановка до стінки", а не фахова розмова про шляхи оптимізації всього державного бюджету.
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