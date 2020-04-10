Полицейская страна? Почему правительство отправляет культуру в нокаут

Несмотря на шквал возмущения и провал первой попытки протащить через парламент бюджет уничтожение культуры, правительство не отказалось от разрушительных планов.

У новому варіанті змін до бюджету урядовці дещо зменшили скорочення видатків на Український фонд культури і Український інститут книги (хоча все одно скорочують ці важливі культурні програми в півтора рази). Але по більшості інших програм у галузі освіти, культури, науки, політики пам'яті – жодного прогресу. Їх фінансування скорочується в рази, а то й на всі 100%.

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Думаєте, погром гуманітарної сфери необхідний, бо більше ніде взяти кошти? Зовсім ні!



Зміни до бюджету, які пропонує уряд / Фото Facebook