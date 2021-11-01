Полицейские назвали две версии загадочной смерти 21-летнего военного в Кривом Роге

Из-за смерти военнослужащего открыли уголовное производство за "умышленное тяжкое телесное повреждение, причинившее смерть потерпевшему". К тому же рассматривают еще одну версию – самоубийство.

1 ноября 21-летний военный скончался в больнице от травмы головы. Его вечером 31 октября нашли без сознания возле казармы воинской части 3011 Нацгвардии Украины.

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Убийство и самоубийство

31 октября в 18:10 в прокуратуру поступило сообщение о том, что на территории воинской части нашли 21-летнего солдата в бессознательном состоянии.

Расследованием обстоятельств смерти начали заниматься в Криворожской спецпрокуратуре в военной и оборонной сфере.

Следователи открыли уголовное производство по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение, причинившее смерть потерпевшему". Возможному виновнику может грозить до 10 лет тюрьмы. Также полиция рассматривает такую версию, как самоубийство.

Смерть военного в Кривом Роге: что известно