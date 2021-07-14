Сначала возник спор, но впоследствии он переросл в драку. В сети 14 июля опубликовали соответствующее видео.

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Сами установили знак и требовали деньги

На записи видно, как полицейские ссорятся с мужчиной. Также пытаются его задержать.

Когда автор видео сказал, что он все снимает, один патрульный немного остановился. Однако это длилось недолго. Затем он снова пытался выкрутить руки водителю.

Пострадавший кричал, чтобы к нему не прикасались, требовал назвать причину задержания.

Полицейские отвечали ему потасовкой.

"Не трогай меня, я ничего тебе не сделал", – сказал мужчина. На это правоохранитель ответил: "Я сейчас тебе врежу".

Как патрульные устроили драку с водителем: смотрите видео инцидента (Внимание! В записи есть ненормативная лексика 18+)

Обратите внимание! Недавно в Киеве полицейские по неизвестной причине жестко задержали молодого парня. Его девушка начала снимать это не видео. Впоследствии скрутили и ее. По словам свидетелей, один из правоохранителей плюнул женщине в лицо.