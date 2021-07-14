Отказался платить штраф: в Одессе полицейские набросились с кулаками на водителя – видео
14 июля 2021 , 18:17Читати новину українською
Источник:телеграм "Стражи Эспрессо"
В Одессе полицейские подрались с водителем. Причина – мужчина отказался платить штраф. По словам правоохранителей, водитель неправильно припарковался. Однако пострадавший утверждает, что его пытались обмануть.
Сначала возник спор, но впоследствии он переросл в драку. В сети 14 июля опубликовали соответствующее видео.
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- На записи видно, как полицейские ссорятся с мужчиной. Также пытаются его задержать.
- Когда автор видео сказал, что он все снимает, один патрульный немного остановился. Однако это длилось недолго. Затем он снова пытался выкрутить руки водителю.
- Пострадавший кричал, чтобы к нему не прикасались, требовал назвать причину задержания.
- Полицейские отвечали ему потасовкой.
"Не трогай меня, я ничего тебе не сделал", – сказал мужчина. На это правоохранитель ответил: "Я сейчас тебе врежу".
Как патрульные устроили драку с водителем: смотрите видео инцидента (Внимание! В записи есть ненормативная лексика 18+)Обратите внимание! Недавно в Киеве полицейские по неизвестной причине жестко задержали молодого парня. Его девушка начала снимать это не видео. Впоследствии скрутили и ее. По словам свидетелей, один из правоохранителей плюнул женщине в лицо.