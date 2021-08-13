Полицейские разбились в ДТП под Одессой: 3 человека погибли

В селе Заря Одесской области 13 августа случилась смертельная авария с сотрудниками полиции. В результате нее погибли 3 правоохранителя.

Все погибшие были оперативниками уголовного розыска. Это произошло, потому что правоохранители съехали на служебном автомобиле в кювет.

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Люди рядом с автомобилем правоохранителей / Фото из телеграма "Ху***вая Одесса"

Ехали с вызова

Один офицер, который был в автомобиле, выжил. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии. Полицейские возвращались соследственного мероприятия из Татарбунаров в Сарау.

На место уже приехали правоохранители, которые устанавливают обстоятельства трагедии. Также прибыли спасатели и медики.

Во время аварии тела практически вылетели из автомобиля. В нем выбито лобовое стекло и много других повреждений.



Автомобиль правоохранителей, попавших в аварию в Одесской области / Фото телеграма "Ху***вая Одесса"