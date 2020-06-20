"Полицейские" пришли ночью к дому Стерненко для "разъяснений", но затем скрылись
Мужчины, которые представились работниками полиции, прибыли из Одессы в дом активиста Сергея Стерненко, который отбывает домашний арест в Киеве, для "разъяснений". Однако пока активист вызвал адвокатов, то мужчины скрылись.
Инцидент произошел ночью в 23:22, сообщил Сергей Стерненко в твиттере. По словам активиста, "работники полиции" сказали ему в домофон, что прибыли из Одессы, чтобы разъяснить как надо отбывать домашний арест.
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Стерненко предложил прийти копам утром, потому что такой поздний визит "для разъяснений" – это неуважение к человеческому достоинству. Однако полицейские отказались и настаивали, что все нужно сделать именно сейчас.
Активист попросил подождать, пока он вызовет своих адвокатов. Однако через 15-20 минут, когда защитники прибыли к дому Стерненко, на месте уже никого не было.
Люди, которые представились работниками полиции, куда-то исчезли. Утром тоже никто не приходил. Какие-то они странные,
– добавил Стерненко.
Заметим, что ранее к активисту уже приходили киевские правоохранители, но он их не пустил.
Дело Стерненко: коротко о главном
- Активиста Сергея Стерненка пытались трижды убить в 2018 году.
- Во время третьего нападения Стерненко смог отбиться от нападавших. Защищаясь, он смертельно ранил одного из нападавших ножом.
- О подозрении снова зашла речь после назначения нового генпрокурора Ирины Венедиктовой в 2020 году.
- Подозрение об умышленном убийстве и ношении оружия Стерненко сообщили 11 июня. К этому времени говорилось о "самозащите".
- СБУ считает, что активист действительно использовал свое право на оборону, но потом догнал нападающего и нанесу ему смертельный удар.
- 15 июня суд избрал ему круглосуточный домашний арест на 60 суток. Уже 16 июня суд изменил адрес пресечения из воинской части в Одессе на Киев.
- В защиту Сергея Стерненко выступает немало активистов, во время заседания произошли столкновения с правоохранителями.