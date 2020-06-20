Мужчины, которые представились работниками полиции, прибыли из Одессы в дом активиста Сергея Стерненко, который отбывает домашний арест в Киеве, для "разъяснений". Однако пока активист вызвал адвокатов, то мужчины скрылись.

Инцидент произошел ночью в 23:22, сообщил Сергей Стерненко в твиттере. По словам активиста, "работники полиции" сказали ему в домофон, что прибыли из Одессы, чтобы разъяснить как надо отбывать домашний арест.

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Стерненко предложил прийти копам утром, потому что такой поздний визит "для разъяснений" – это неуважение к человеческому достоинству. Однако полицейские отказались и настаивали, что все нужно сделать именно сейчас.

Активист попросил подождать, пока он вызовет своих адвокатов. Однако через 15-20 минут, когда защитники прибыли к дому Стерненко, на месте уже никого не было.

Люди, которые представились работниками полиции, куда-то исчезли. Утром тоже никто не приходил. Какие-то они странные,

– добавил Стерненко.

Заметим, что ранее к активисту уже приходили киевские правоохранители, но он их не пустил.

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