Полицейские на велосипедах вернулись на улицы Харькова: фото, видео велопатруля

На улицы Харькова вернулся велопатруль. С 27 мая за порядком в городе снова будут следить полицейские на велосипедах.

Инспектор Ирина Сизоненко рассказала, что интересно нести службу в пешеходных зонах, зонах отдыха, скверах и парках, ведь добраться туда на машине невозможно. К тому же полицейские на велосипеде доберутся туда быстрее, чем это сделает пеший экипаж.

Интересно Иисус, Даниил Галицкий и шутки: во Львове появились оригинальные дорожные знаки – фото

В Харькове полицейские пересели на велосипеды

Ее напарник Денис Сябро в велопатруле уже 3 года. Он пояснил, к его обязанностям относится все – от замечаний курильщикам, прекращения драк и пьянства, до погони за ворами.

Был такой случай, что в Саду Шевченко ребенок побежал от матери. Приехали еще другие экипажи велопатрулей, которые помогали нам искать его. Мы ездили по всему парку – и все же его нашли,

– вспомнил инспектор.

На велосипеде патрульные ездят по 8 часов. Денис Сябро отметил, ежедневно километраж работы разный. Иногда они "наматывают" столько, что хватило бы объехать вокруг города несколько раз.



Велопатрульные Харькова / фото Патрульная полиция Харьковской области



Полицейские на велосипедах / фото Патрульная полиция Харьковской области

Ежедневно в Харькове будут работать 20 велоинспекторов. К тому же четвертый сезон для патрулирования стартует во всех крупных городах Украины. Велопатрули есть в Киеве, Одессе, Львове, Херсоне, Тернополе.

На улице Харькова вернулся велопатруль: смотрите сюжет 24 канала