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      Полицейские подрались с киевлянами из-за беседок: видео

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      Полицейские подрались с киевлянами из-за беседок
      Полицейские подрались с киевлянами из-за беседок / korupciya.com

      В Пуще-Водице полицейские подрались с группой местных жителей из-за демонтажа беседок для отдыха.

      По информации "Киев оперативный", инцидент произошел 11 сентября на берегу озера Карачун.

      К слову: Пьяные полицейские избили мужчину на Полтавщине, потому что тот сделал им замечание

      Причиной драки стали беседки, которые должны были убрать коммунальщики, потому что сооружения были установлены незаконно. Однако один из мужчин начал мешать и напал на копов. Впоследствии его пытались поддержать и другие местные жители.

      Поэтому полицейским пришлось применить силу, а молодого человека задержать. Демонтаж беседок все же состоялся.

       

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Криминальные новости Криминал
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