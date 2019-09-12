Полицейские подрались с киевлянами из-за беседок: видео

В Пуще-Водице полицейские подрались с группой местных жителей из-за демонтажа беседок для отдыха.

По информации "Киев оперативный", инцидент произошел 11 сентября на берегу озера Карачун.

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Причиной драки стали беседки, которые должны были убрать коммунальщики, потому что сооружения были установлены незаконно. Однако один из мужчин начал мешать и напал на копов. Впоследствии его пытались поддержать и другие местные жители.

Поэтому полицейским пришлось применить силу, а молодого человека задержать. Демонтаж беседок все же состоялся.