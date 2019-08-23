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      Полицейские сбили 2 женщин на переходе во Львове: открыто дело

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      Авто полиции сбило 2 женщин во Львове
      Авто полиции сбило 2 женщин во Львове / Facebook-страница Игоря Зинкевича

      Полицейское авто 23 августа сбило двух женщин на пешеходном переходе на улице Зеленой во Львове. Женщины получили травмы.

      За рулем авто находился сотрудник патрульной полиции при исполнении служебных обязанностей.

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      Госбюро расследований уже открыло дело по данному факту и будет расследовать инцидент как нарушение правил безопасности дорожного движения ( ... ), повлекшее средней тяжести телесные повреждения.

      Причины аварии должно установить следствие. Правоохранители проводят соответствующие экспертизы.

      О том, что авто сбило женщин именно на пешеходном переходе, сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, который был на месте происшествия. По его словам, в этом месте расположены 2 светофора, которые не работают.

       

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      Теги: Новости Украины Полиция Расследования Аварии и ДТП Новости Львова Государственное бюро расследований
      Источник: 24 канал
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