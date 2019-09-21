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      Полицейские требовали взятку от родных девушки, у которой нашли наркотики: фото

      97 Читати новину українською
      ГБР задержали полицейских
      ГБР задержали полицейских / dbr.gov.ua

      В Киеве правоохранители задержали молодую женщину и обнаружили у нее вещества, похожие на наркотики. Полицейские требовали взятку в размере 60 тысяч гривен за избежание уголовной ответственности.

      Следователи ГБР задержали участковых офицеров Оболонского райуправления и оперуполномоченного Соломенского райуправления Нацполиции.

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      Полицейские требовали взятку у родных задержанной женщины.

      28 тысяч гривен полицейские получили сразу, а еще 10 тысяч – на банковскую карточку. ГБР задержало правоохранителей после перечисления 22 тысяч гривен остатка и снятия части средств с карты.

      дбр київ хабар поліцейські
      Правоохранители изъяли доказательства преступления

      Правоохранители объявили офицеру подозрение за получение неправомерной выгоды. Ему грозит лишением свободы от 5 до 10 лет. Полицейскому, который выступал посредником, грозит лишение свободы от 4 до 8 лет.

      Важно: Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Полиция Наркотики Новости Киева Деньги Коррупция Взятка Государственное бюро расследований
      Источник: 24 канал
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