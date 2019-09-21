Полицейские требовали взятку от родных девушки, у которой нашли наркотики: фото

В Киеве правоохранители задержали молодую женщину и обнаружили у нее вещества, похожие на наркотики. Полицейские требовали взятку в размере 60 тысяч гривен за избежание уголовной ответственности.

Следователи ГБР задержали участковых офицеров Оболонского райуправления и оперуполномоченного Соломенского райуправления Нацполиции.

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Полицейские требовали взятку у родных задержанной женщины.

28 тысяч гривен полицейские получили сразу, а еще 10 тысяч – на банковскую карточку. ГБР задержало правоохранителей после перечисления 22 тысяч гривен остатка и снятия части средств с карты.



Правоохранители изъяли доказательства преступления

Правоохранители объявили офицеру подозрение за получение неправомерной выгоды. Ему грозит лишением свободы от 5 до 10 лет. Полицейскому, который выступал посредником, грозит лишение свободы от 4 до 8 лет.

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